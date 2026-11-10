في كوب 31 .. كازاخستان تستعرض نتائج جهود استعادة الجزء الشمالي من بحر آرال

استعرضت كازاخستان تجربتها في استعادة النظم البيئية بمنطقة بحر آرال، خلال أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 31)، المنعقدة حاليا في مدينة أنطاليا التركية.

وشارك نائب وزير البيئة والموارد الطبيعية الكازاخستاني منصور أوشورباييف في جلسة نقاشية خصصت لاستعادة النظم البيئية المائية، وإحياء الجزء الشمالي من بحر آرال، وتعزيز التعاون الدولي، وذلك في الجناح الوطني لكازاخستان.

واستعرض أوشورباييف - خلال الجلسة - الإجراءات التي تنفذها بلاده لاستعادة النظم البيئية في منطقة بحر آرال وتعزيز قدرتها على مواجهة تداعيات تغير المناخ.

وقال إن التكيف مع تغير المناخ في آسيا الوسطى يرتبط في المقام الأول بالأمن المائي، مشيرا إلى أن تاريخ بحر آرال يقدم دليلا واضحا على ذلك، إذ إن فقدان النظم البيئية المائية يقوض استقرار الأراضي والمناخ والصحة العامة والاقتصاد في المنطقة بأكملها.

وسلطت الجلسة الضوء على التقدم المحرز في استعادة الجزء الشمالي من بحر آرال، حيث أسهمت مشروعات إدارة الموارد المائية، ومن بينها إنشاء سد كوكارال بدعم من البنك الدولي، في الحفاظ على الجزء الشمالي من البحر.

ووفقا لوزارة البيئة الكازاخستانية، ارتفع حجم المياه في بحر آرال الشمالي خلال السنوات الأخيرة من 18.9 مليار متر مكعب إلى أكثر من 23 مليار متر مكعب.

وفي الوقت نفسه، تواصل كازاخستان جهودها لاستعادة الغطاء النباتي في قاع بحر آرال الجاف، إذ شملت أعمال التشجير خلال الفترة من 2021 إلى 2025 أكثر من 1.1 مليون هكتار.

وتسهم زراعة أشجار الساكسول، وهي من النباتات الصحراوية المقاومة للجفاف، في تثبيت التربة الرملية والحد من انتشار الأملاح والأتربة في المناطق المحيطة.

وفي ختام كلمته، شدد أوشورباييف على أهمية تعزيز التعاون الدولي، وجذب التمويل المناخي، وتطوير آليات مشتركة للرصد العلمي، بما يدعم جهود استعادة النظم البيئية المائية والبرية في مختلف أنحاء آسيا الوسطى.

وانطلقت، أمس الاثنين، أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، بمدينة أنطاليا الساحلية التركية، بمشاركة رؤساء دول ومسؤولين رفيعي المستوى وأكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم.