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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاومي تطلق إصدارات من Redmi Note 14 Pro و Pro+ 5G بسعر مخفض

هاتفي Redmi Note 14 Pro و Pro+ 5G
هاتفي Redmi Note 14 Pro و Pro+ 5G
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة شاومي عن طرح لون جديد لهواتف Redmi Note 14 Pro 5G و Redmi Note 14 Pro+ 5G في السوق الهندية، وهو اللون الذهبي الفاخر Champagne Gold، ليضاف إلى مجموعة الألوان الحالية.

بالنسبة لطراز شاومي Redmi Note 14 Pro+ 5G، تشمل الألوان المتوفرة الأزرق، والأسود، والبنفسجي المصنوع من الجلد النباتي، في حين تتوفر نسخة Redmi Note 14 Pro 5G بالأخضر Ivy Green، والأسود والبنفسجي ثنائي اللون أيضا من الجلد النباتي.

ويشار إلى أن المواصفات التقنية للهاتفين لم تتغير عن النسخ السابقة.

مواصفات هاتفي Redmi Note 14 Pro و Pro+ 5G

يأتي هاتف Redmi Note 14 Pro+ 5G بشاشة من نوع OLED منحنية بقياس 6.67 بوصة تدعم معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 3000 شمعة.

يعمل الهاتف بمعالج كوالكوم Snapdragon 7s Gen 3، ويحتوي على نظام تبريد سائل VC بمساحة 5000 مم مربع.

ويتميز بكاميرات خلفية ثلاثية تضم مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل Light Fusion 800، وعدسة واسعة بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة تليفوتو بدقة 50 ميجابكسل بتقريب 2.5x.

كما يتميز ببطارية مصنوعة من سيليكون كربون سعتها 6200 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 90 واط، مع تصنيف عالي لمقاومة الماء والغبار وفقا لمعايير IP66 وIP68 وIP69.

أما هاتف Redmi Note 14 Pro 5G فيعتمد على معالج ميدياتك Dimensity 7300-Ultra مع نظام تبريد جرافيتي بمساحة 13780 مم مربع.

يضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر Sony LYT-600، وعدسة واسعة بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، الهاتف مزود ببطارية بسعة 5500 مللي أمبير وتدعم شحنا سريعا بقوة 45 واط.

هاتفي Redmi Note 14 Pro و Pro+ 5G

تخفيضات في الأسعار

يتوافر إصدار Redmi Note 14 Pro+ 5G، بسعر يبدأ من 328 دولار للنسخة بسعة 8+128 جيجابايت، بدلا من 351 دولار

أما النسخة بسعة 8+256 جيجابايت انخفض السعر من 374 دولار إلى 351 دولار.

بينما يبلغ سعر نسخة 12+512 جيجابايت حوالي 386 دولار بدلا من 410 دولار.

ويتوافر هاتف شاومي Redmi Note 14 Pro 5G، بسعر يبدأ من 269 دولار للنسخة بسعة 8+128 جيجابايت، بدلا من 281 دولار.

شاومي Redmi Note 14 Pro Redmi Note 14

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