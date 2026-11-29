أعلن الجيش الإسرائيلي إجراء أول تدريب عسكري مشترك مع الجيش الأمريكي يركز على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الدفاع السيبراني، وذلك ضمن المناورة السنوية الحادية عشرة «سايبردوم» (CyberDome)، وفقًا لما أوردته صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة أن أكثر من 100 خبير في الأمن السيبراني من وحدات تابعة للجيشين الإسرائيلي والأمريكي شاركوا في التدريب، الذي استضافته منشأة متخصصة في الأمن السيبراني بالولايات المتحدة.

وأوضحت أن المناورة، التي تُجرى سنويًا بين مديرية الاتصالات والدفاع السيبراني الإسرائيلية وقيادة الفضاء السيبراني الأمريكية، شهدت للمرة الأولى إدماج الذكاء الاصطناعي باعتباره عنصرا رئيسيا في أدوات الدفاع السيبراني، إلى جانب سيناريوهات تحاكي هجمات إلكترونية متطورة.

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، تدرب المشاركون على مواجهة سيناريوهات سيبرانية متعددة، صُممت في ضوء التطورات التكنولوجية والإقليمية التي شهدها هذا المجال خلال السنوات الثلاث الماضية، بهدف تعزيز التنسيق العملياتي وتطوير التعاون بين الجانبين.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن مناورات «سايبردوم» تمثل ركيزة أساسية لتعميق التعاون العسكري في مجال الأمن السيبراني مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن التدريبات أسهمت في تطوير آليات الدفاع والتنسيق التي استخدمها البلدان خلال عمليات ضد خصوم مشتركين في المجال السيبراني.

ونقلت الصحيفة عن رئيس لواء الدفاع السيبراني المشترك بالجيش الإسرائيلي، العميد الذي اكتفت بالإشارة إليه بالحرف «L»، قوله إن السنوات الثلاث الماضية شهدت آلاف المحاولات العدائية لتعطيل العمليات والأنظمة السرية الأساسية، مؤكدًا عدم نجاح تلك المحاولات، وفقًا لتصريحاته.

وأضاف أن إدماج قدرات الذكاء الاصطناعي في المناورة يمثل خطوة مهمة لتطوير الابتكار التكنولوجي ورفع كفاءة القدرات الدفاعية، موضحًا أن هذه التقنيات تتيح رصد التهديدات وتحليلها والاستجابة لها بسرعة ودقة أكبر، في ظل تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي في تنفيذ الهجمات السيبرانية.

في سياق متصل، أشارت الصحيفة إلى مهام رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، اللواء شلومي بيندر، لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي داخل منظومة الاستخبارات، ليس فقط في تحليل البيانات المرتبطة بالأهداف، بل أيضًا في تعزيز التعاون بين العنصر البشري وأنظمة الذكاء الاصطناعي، بما يساعد المسؤولين على استشراف الاتجاهات الاستراتيجية والتكتيكية.

كما لفت التقرير إلى إجراء إسرائيل والولايات المتحدة، الخميس الماضي، اختبارًا مشتركًا شمل 20 نظامًا مختلفًا مزودًا بحلول لاعتراض تهديدات الطائرات المسيّرة، في إطار التعاون الدفاعي والتكنولوجي بين البلدين.