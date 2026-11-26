أعلنت هيئة المطارات الإسرائيلية إغلاق بوابة «لود-بيتاح تكفا» في مطار بن جوريون أمام حركة مرور المركبات، سواء القادمة إلى المطار أو المغادرة منه، وذلك عقب المظاهرة المفاجئة التي نظمها متظاهرون من اليهود الحريديم احتجاجًا على اعتقال المتخلفين عن التجنيد العسكري.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن متحدثة باسم هيئة المطارات أن الدخول والخروج من المطار لا يزال متاحًا عبر البوابة السريعة المتصلة بالطريق السريع رقم 1، مشيرة إلى أن جدول الرحلات الجوية يسير بصورة طبيعية دون تسجيل أي تأخيرات حتى الآن.

ودعت هيئة المطارات المسافرين إلى متابعة التحديثات الصادرة عن شركات الطيران، والاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بحركة الوصول والمغادرة في ظل استمرار الاحتجاجات.