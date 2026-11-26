تصاعدت الخلافات بين نفتالي بينيت وغادي آيزنكوت بشأن شكل الحكومة الإسرائيلية المرتقبة، في ظل تباين الرؤى حول تشكيل حكومة وحدة وطنية أو إقامة حكومة تغيير تعتمد على أحزاب أخرى، وسط خلافات بشأن تجنيد اليهود المتشددين «الحريديم».

وذكر موقع «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلي أن نفتالي بينيت، رئيس حزب «معًا»، قرر تأجيل اجتماع تفاوضي كان مقررًا عقده مع ممثلي حزب «يشار» بزعامة آيزنكوت إلى يوم الأحد المقبل، بعدما لم يتلق مسودة واضحة للاتفاق الائتلافي، ولم تُقدم له خطة محددة بشأن تجنيد الحريديم.

وأوضح التقرير أن بينيت طالب فريق آيزنكوت بتقديم مسودة الاتفاق قبل استكمال المفاوضات، قائلًا: «أرونا المسودة، لن نتقدم في المفاوضات بدونها»، وذلك بعدما اقتصر الاجتماع السابق على عرض الأهداف العامة دون تقديم تفاصيل مكتوبة أو تفاهمات نهائية.

بينيت يتمسك بحكومة وحدة وطنية

وبحسب التقرير، يتمسك بينيت بتشكيل حكومة وحدة وطنية صهيونية برئاسة آيزنكوت، معتبرًا أنها الخيار الأفضل لتشكيل حكومة قادرة على معالجة ملف تجنيد الحريديم وأزمة قوات الاحتياط، في حين يسعى آيزنكوت إلى تشكيل حكومة تغيير بمشاركة أحزاب من بينها «يهودية التوراة المتحدة»، وبدعم من حزب «رعام».

وأكد بينيت أن أولويته تتمثل في إحداث تغيير في منظومة الخدمة العسكرية، والتوصل إلى حل عاجل لأزمة قوات الاحتياط، مشيرًا إلى استعداده لتقديم تنازلات من أجل إنجاح المفاوضات، لكنه شدد على أنه مستعد للتسوية وليس لتوسيع دائرة التنازلات.

وفي بيان صادر عن حزب «معًا»، أكد أن بينيت يرى أن تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة آيزنكوت يمثل الخيار الأنسب لإسرائيل، موضحًا أن البديل المطروح يتضمن التخلي عن ملف تجنيد الحريديم والاعتماد على أحزاب عربية غير صهيونية.

وأضاف الحزب أن بينيت أجرى خلال الأسابيع الماضية لقاءات مع آيزنكوت وبنيامين نتنياهو وفريقيهما، بهدف الدفع نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية، مؤكدًا أن هذه الاتصالات تمت بعلم آيزنكوت، وأن الحزب لن ينضم إلى معسكر نتنياهو.

اتفاقات ائتلافية جديدة تعمق الخلافات

وتزامن تأجيل الاجتماع مع إعلان الحزب الديمقراطي، برئاسة يائير جولان، التوصل إلى اتفاق ائتلافي مع حزب «يشار»، يحصل بموجبه على أربع حقائب وزارية، تشمل الأمن العام والعمل والشؤون الاجتماعية والاتصالات والثقافة والرياضة.

كما يتضمن الاتفاق تولي الحزب مسؤولية وزارة المساواة الاجتماعية، ورئاسة لجنة الدستور بالكنيست، إلى جانب تمثيله في لجنة التعيينات القضائية والحصول على مناصب برلمانية أخرى.

ويُعد هذا الاتفاق الثاني الذي يوقعه حزب «يشار»، بعد اتفاقه مع حزب «إسرائيل بيتنا» برئاسة أفيجدور ليبرمان في وقت سابق من الأسبوع، والذي يقضي بتولي الأخير حقيبة الدفاع.

تحركات لتشكيل حكومة وحدة بمشاركة مقربين من نتنياهو

وأشار التقرير إلى أن بينيت يجري اتصالات مع رون ديرمر، أحد أبرز المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لبحث إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية، موضحًا أن الطرفين عقدا بالفعل لقاءات خلال الأيام الماضية.

وتكشف هذه التحركات عن تباينات داخل معسكر المعارضة الإسرائيلية بشأن شكل الحكومة المقبلة، ومدى إمكانية التوصل إلى صيغة ائتلافية تجمع القوى المختلفة، في ظل استمرار الخلاف حول تجنيد الحريديم، ومستقبل حكومة الوحدة، ودور الأحزاب العربية في تشكيل الحكومة.