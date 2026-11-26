كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليها بالسب ومحاولة قطع إحدى الأشجار بإستخدام "منجل" أمام العقار محل سكنها وإدعائها بعدم ضبطه رغم صدور حكم قضائى ضده بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 21 / الجارى تبلغ لمركز شرطة قليوب بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (القائمة على النشر ، 3 من أنجالها)، وطرف ثان: (نجلى عمومة أنجال الأولى) جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم بالسب وقيام الطرف الثانى بقطع إحدى الأشجار أمام مسكن الطرف الأول ، وذلك لخلافات عائلية بينهم ووجود قضايا متبادله بينهم منظورة قضائياً.





أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات ، وتم بإرشاد أحدهم ضبط الأداة المستخدمة فى الواقعة ، وتبين عدم صدور أية أحكام قضائية ضد الطرف الثانى وبمواجهة الشاكية أقرت بإدعائها للنيل من المشكو فى حقهم.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.