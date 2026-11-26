مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، يزداد الإقبال على تناول الهوت شوكليت باعتباره أحد المشروبات الدافئة المفضلة لدى الكثيرين، لكن هل يمكن أن يكون هذا المشروب مفيدًا للصحة؟ أم أن كميات السكر والدهون الموجودة في بعض أنواعه تحوله إلى مصدر للسعرات الحرارية الزائدة؟

هل الهوت شوكليت مفيد للصحة؟

وكشفت دراسة تحليلية حديثة لمشروبات الشوكولاتة الساخنة التي تقدمها عدد من سلاسل المقاهي والمتاجر الكبرى عن تفاوت كبير في محتواها من السكر والسعرات الحرارية والدهون، إذ تحتوي بعض الأنواع على أكثر من ضعف الحد اليومي الموصى به للسكر، بينما توفر أنواع أخرى خيارات أقل في السكر والسعرات الحرارية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تصدرت شوكولاتة النعناع البيضاء الموسمية من «ستاربكس» قائمة المشروبات الأعلى في محتوى السكر، حيث يصل محتوى الكوب الواحد إلى 73.6 جرام من السكر، أي ما يعادل نحو 17 ملعقة صغيرة، وهي كمية تزيد على ما تحتويه 7 قطع من دونات كريسبي كريم الأصلية.

ورغم احتواء بعض أنواع الهوت شوكليت على كميات كبيرة من السكر والدهون المشبعة، فإن الكاكاو نفسه يحتوي على مركبات نباتية طبيعية تعرف باسم «الفلافانول»، وهي مركبات ارتبطت بتحسين تدفق الدم ودعم صحة القلب.

كما يوفر الكاكاو عددًا من المعادن المهمة، من بينها المغنيسيوم والحديد، لكن خبراء التغذية يحذرون من أن إضافة كميات كبيرة من السكر والكريمة قد تقلل من الفوائد المحتملة للكاكاو.

وقال خبير التغذية المسجل روب هوبسون إن إعداد الهوت شوكليت في المنزل باستخدام مسحوق الكاكاو غير المحلى، مع إضافة كمية بسيطة من العسل حسب الرغبة، وربما رشة من الفلفل الحار، يعد خيارًا أفضل للحصول على مركبات الكاكاو دون الإفراط في السكر والدهون المشبعة الموجودة في بعض مشروبات المقاهي.

هل الهوت شوكليت مفيد للصحة؟

ماذا تحتوي مشروبات الشوكولاتة الساخنة ؟

يتكون مسحوق الهوت شوكليت في صورته الأساسية من الكاكاو والسكر، بينما تُحضّر الشوكولاتة الساخنة التقليدية بإذابة قطع الشوكولاتة في الحليب الدافئ، ما يمنحها قوامًا أكثر كثافة ونعومة.

وتحتوي بعض الأنواع منخفضة السعر على نسبة محدودة من الكاكاو قد تصل إلى 20% فقط، بينما تضم الأنواع الأعلى جودة نسبًا أكبر منه، ما يمنحها مذاقًا أقوى وقد يوفر كميات أكبر من المركبات النباتية المفيدة الموجودة في الكاكاو.

لكن بعض مساحيق الشوكولاتة سريعة التحضير تحتوي أيضًا على إضافات متعددة، مثل مسحوق الحليب وزيت النخيل والمنكهات والمستحلبات، وقد تتضمن الأنواع الموسمية نكهات إضافية مثل الزنجبيل والنعناع.

وينصح خبراء التغذية بقراءة قائمة المكونات، واختيار المنتجات التي تحتوي على نسبة أعلى من الكاكاو وقائمة مكونات أقصر، مع الانتباه إلى كمية السكر المضاف.

هل الهوت شوكليت مفيد للصحة؟

هل الشوكولاتة الداكنة 100% أفضل للصحة؟

يرى خبراء التغذية أن زيادة نسبة الكاكاو في الشوكولاتة ترتبط عمومًا بارتفاع محتواها من المركبات النباتية المفيدة، خاصة الفلافانول، وهي مضادات أكسدة تمنح الكاكاو مذاقه المر.

وتساعد هذه المركبات على تحفيز إنتاج أكسيد النيتريك، الذي يدعم تدفق الدم بصورة طبيعية، وهو ما قد يساهم في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

كما يحتوي الكاكاو غير المحلى على معادن مهمة، أبرزها الحديد والمغنيسيوم، إذ تشير البيانات الواردة في التقرير إلى أن كل 100 جرام منه توفر كمية من الحديد تقترب من الاحتياج اليومي الموصى به، وأكثر من 130% من الاحتياج اليومي للمغنيسيوم، مع الإشارة إلى أن الكمية المستخدمة عادة في إعداد كوب واحد أقل بكثير من 100 جرام.

ويحتوي مسحوق الكاكاو بنسبة 100% على سعرات حرارية أعلى بنحو 50 سعرًا لكل 100 جرام مقارنة بشوكولاتة الحليب، لكنه أقل في السكر ويحتوي على نحو ضعف كمية البروتين، ما قد يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

وأكد هوبسون أن الفوائد المحتملة ترتبط أساسًا بمكونات الكاكاو الصلبة، ولذلك فإن اختيار المنتجات الأعلى في نسبة الكاكاو مع تقليل السكر المضاف يعد التوازن الأفضل.

هل الهوت شوكليت مفيد للصحة؟

هل الأفضل تحضير الهوت شوكليت بالحليب أم الماء؟

يختلف الاختيار بين الحليب والماء بحسب الهدف الغذائي، فالماء يقلل السعرات الحرارية في المشروب، لكنه لا يوفر العناصر الغذائية الإضافية الموجودة في الحليب.

وبحسب خبير التغذية، قد يكون الحليب كامل الدسم خيارًا غذائيًا جيدًا، إذ يوفر البروتين والكالسيوم وفيتامين د، إلى جانب الفيتامينات الذائبة في الدهون، مثل فيتامينات A وE وK.

كما يحتوي الحليب نصف الدسم على نحو 240 ملليجرامًا من الكالسيوم في الكوب الصغير، ما يجعله خيارًا يوفر بعض العناصر المهمة لصحة العظام.

أما الأشخاص الذين يتجنبون منتجات الألبان، فيمكنهم اختيار بدائل نباتية مدعمة، مثل حليب اللوز أو الشوفان أو الصويا، مع تفضيل الأنواع التي تحتوي على الكالسيوم المضاف، ويتميز حليب الصويا أيضًا بتوفير كمية من البروتين يمكن مقارنتها نسبيًا بالحليب الحيواني.

هل الهوت شوكليت مفيد للصحة؟

نصائح لاختيار هوت شوكليت صحي

للاستمتاع بمشروب الشوكولاتة الساخنة مع تقليل السكر والسعرات الحرارية، ينصح بمراعاة الآتي:

ـ اختيار مسحوق كاكاو غير محلى أو منتجات تحتوي على نسبة مرتفعة من الكاكاو.

ـ قراءة الملصق الغذائي ومراجعة كمية السكر في الحصة الواحدة.

ـ تقليل أحجام المشروبات الكبيرة وطلب الحجم الصغير.

ـ تجنب الإضافات الغنية بالسكر، مثل الشراب المنكه والكريمة المخفوقة.

ـ تحضير المشروب في المنزل للتحكم في مكوناته وكمية التحلية.

ـ اختيار الحليب أو البدائل النباتية المدعمة وفق الاحتياجات الغذائية.

ـ عدم الاعتماد على كمية السكر وحدها عند المقارنة، بل مراجعة السعرات الحرارية والدهون المشبعة أيضًا.

وفي النهاية، لا يعني احتواء الكاكاو على مركبات مفيدة أن جميع مشروبات الهوت شوكليت صحية؛ إذ تظل كمية السكر والدهون المضافة وحجم الحصة من أهم العوامل التي تحدد القيمة الغذائية للمشروب.