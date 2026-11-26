أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيانا، يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر، وذلط في ضوء استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، اليوم، وفي إطار متابعة الجهاز للأنشطة والزيارات الرسمية للرئيس.

وأظهرت بيانات الجهاز اليوم، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى قطر لتسجل 140 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، مقابل 97 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 بنسبة ارتفاع قدرها 44.3%.

جاء ذلك في إطار بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وقطر، فضلًا عن تبادل الرؤى حول مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من قطر 16.4 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، مقابل 38 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنسبة انخفاض قدرها 56.8%.

وأشار الجهاز إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين البلدين لتسجل 156.4 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، مقابل 135 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنسبة ارتفاع قدرها 15.9%.



أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى قطر خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026



1. خضروات وفواكه بقيمة 60 مليون دولار.

2. كاكاو ومحضراته بقيمة 12 مليون دولار.

3. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 11 مليون دولار.

4. محضرات خضر وفواكه بقيمة 9 ملايين دولار.

5. محضرات غذائية متنوعة بقيمة 5 ملايين دولار.



أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من قطر خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026



1. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 5.1 مليون دولار.

2. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 3.1 مليون دولار.

3. ألومنيوم ومصنوعاته بقيمة 3 ملايين دولار.

4. منتجات كيماوية متنوعة بقيمة 2 مليون دولار.

5. منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 1.8 مليون دولار.



وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بقطر 1.1 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025، مقابل 819.5 مليون دولار خلال العام المالي 2023-2024، بينما بلغت قيمة تحويلات العاملين من قطر إلى مصر 6.8 مليون دولار خلال العام المالي 2024-2025، مقابل 1.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023-2024.

وسجلت قيمة الاستثمارات القطرية في مصر 611.8 مليون دولار خلال العام المالي 2024-2025، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في قطر 170.6 مليون دولار خلال العام المالي نفسه.

وسجل عدد سكان مصر 109.8 مليون نسمة في نوفمبر 2026، بينما بلغ عدد سكان قطر 3.2 مليون نسمة خلال الشهر نفسه.

وبلغ عدد المصريين المتواجدين بقطر، طبقًا لتقديرات البعثة، 180 ألف مصري حتى نهاية عام 2025.

