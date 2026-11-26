أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في الحديدة باليمن.

وأضاف التحالف أن الميليشيا الحوثية الإرهابية استخدمت المنصة في اعتدائها على مصفاة جازان اليوم الخميس.

استهداف مصفاة جازان من قبل الحوثيين

وقبل قليل، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تعرض مصفاة جازان لاعتداء من قبل الميليشيا الحوثية.

وأكد التحالف في بيان أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية سيقابله رد عسكري حازم.

كان التحالف قد ذكر في وقت سابق، عن التعامل مع خطر في جازان جراء هجوم حوثي، كما أعلن صباح اليوم الخميس عن اعتراض وتدمير مسيرتين في المنطقة الشرقية.

السعودية تدين استهداف الكويت

في سياق منفصل، أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانتها الشديدة للعدوان الإيراني الآثم على دولة الكويت الشقيقة، باستهداف أحد المواقع الحيوية وتسبب بوفاة وإصابة عدد من الأشخاص

وقال البيان : المملكة تحمل إيران عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات الغاشمة وتطالبها بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات، مضيفا أن الاعتداءات الإيرانية المتواصلة تعني مزيدا من التوتر وزعزعة الاستقرار.

كما أشار إلى أن المملكة تجدد تأكيدها على أن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية الهادفة لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، معربا عن تضامن المملكة الكامل مع دولة الكويت الشقيقة في ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها.