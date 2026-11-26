ترأّس رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام، في السراي الحكومي، اجتماعاً للجهات المانحة، بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان ساندرا دو وال، ومنسّق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، وعدد من السفراء والدبلوماسيين.

وشارك في الاجتماع وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس محمد علي قباني، ومستشارة رئيس مجلس الوزراء السفيرة كلود الحجل، ومدير غرفة العمليات المركزية في رئاسة مجلس الوزراء زاهي شاهين.

وتناول الاجتماع التقدّم المحرز في تنفيذ الخطة الوطنية للعودة والتعافي واستعادة الخدمات الأساسية ، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين في إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار .