تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، تسليم الدفعة الأولى من صناديق جمع القمامة لمركز نبروه، بإجمالي 36 صندوقًا، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، في إطار جهود المحافظة المستمرة لتطوير منظومة النظافة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية أن تطوير منظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين يمثلان أولوية مستمرة، مشيرًا إلى أن توفير صناديق جمع القمامة والمعدات اللازمة يسهم في دعم كفاءة أعمال جمع المخلفات، وتحسين مستوى النظافة العامة، والحفاظ على المظهر الحضاري بالشوارع والمناطق السكنية.

وشدد المحافظ على استمرار دعم منظومة النظافة بمختلف المراكز والمدن، من خلال توفير الإمكانيات اللازمة وتطوير آليات جمع ونقل المخلفات، بما يحقق بيئة نظيفة وآمنة، ويلبي احتياجات المواطنين، مؤكدًا ضرورة حسن توزيع الصناديق وفقًا لاحتياجات كل منطقة، والمتابعة المستمرة لضمان انتظام استخدامها وتحقيق أقصى استفادة منها.

و كلف المحافظ محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، بمتابعة توزيع صناديق جمع القمامة على المراكز والمدن تباعًا، وفقًا لأولويات التوزيع واحتياجات كل مركز، بما يدعم كفاءة منظومة النظافة ويعزز جهود الحفاظ على المظهر الحضاري بالمحافظة.