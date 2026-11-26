في أعقاب الحادث المأساوي الذي شهده الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وأسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين، برزت تساؤلات عديدة حول أوجه الدعم التي ستقدمها الدولة للأسر التي فقدت ذويها، والمصابين الذين يخوضون رحلة العلاج، خاصة في ظل التداعيات الإنسانية والنفسية الصعبة التي خلفها الحادث.

المساندة العاجلة للمتضررين

وفي هذا الإطار، تحركت وزارة التضامن الاجتماعي على أكثر من مسار، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لتقديم المساندة العاجلة للمتضررين، سواء من خلال المساعدات المالية أو الدعم النفسي والاجتماعي، مع الاستعانة بفرق التدخل التابعة للهلال الأحمر المصري ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان وصول المساندة إلى الأسر المنكوبة ومتابعة احتياجاتها خلال الفترة المقبلة.

مضاعفة المساعدات المالية لأسر الضحايا والمصابين

وكشف الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، عن تحرك الوزارة فور تلقي غرفة السيطرة إخطارا بوقوع حادث الطريق الدائري، حيث جرى توجيه فرق الحماية الاجتماعية بوزارة التضامن ومديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة إلى موقع الحادث والمستشفيات التي استقبلت المصابين، لمتابعة أوضاعهم والوقوف على احتياجات أسر المتوفين والمصابين.

وأوضح عبد الرحمن أن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وجهت بتقديم أوجه الدعم النفسي والمادي للأسر المتضررة، وقررت مضاعفة قيمة المساعدات المالية المقررة لمثل هذه الحوادث، لتصل إلى ضعف المبالغ المعتادة، سواء لأسر المتوفين أو للمصابين، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المتضررين ومساندتهم في مواجهة تداعيات الحادث.

الهلال الأحمر يتدخل لتقديم الدعم النفسي

وأشار رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية إلى أن تحركات الوزارة لم تقتصر على المساعدات المالية، وإنما امتدت إلى تقديم الدعم النفسي للمصابين وأسرهم وذوي الضحايا، من خلال مشاركة فرق التدخل النفسي التابعة للهلال الأحمر المصري، التي انتشرت بالمستشفيات لتقديم المساندة اللازمة والتعامل مع الآثار النفسية الناتجة عن الحادث.

وأضاف أن مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية شاركت في جهود الدعم، من خلال توفير الأغذية والمشروبات لأسر المصابين المتواجدين داخل المستشفيات، إلى جانب تجهيز سيارات لنقل جثامين المتوفين ودفنهم عقب صدور التصاريح اللازمة من النيابة العامة.

زيارات منزلية للأسر المتضررة

وأكد عبد الرحمن أن الوزارة تستعد لتوسيع نطاق تدخلاتها خلال المرحلة المقبلة، من خلال توجيه فرق التدخل النفسي وباحثي دراسة الحالة إلى منازل الأسر المتضررة، فور الانتهاء من تحديد هويات المتوفين والتعرف على عناوين ذويهم، بهدف دراسة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لكل أسرة وتحديد احتياجاتها من المساعدات والدعم.

ولفت إلى أن الوزارة تتابع نتائج تحاليل عينات الحمض النووي DNA، التي أمرت النيابة العامة بسحبها للتعرف على الجثامين مجهولة الهوية، تمهيدا للوصول إلى أسر الضحايا وتقديم المساندة اللازمة لهم.

أطفال فقدوا عائلهم وأسر تواجه تداعيات الحادث

وشدد رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية على أن الحادث لا تقتصر تداعياته على الخسائر البشرية والإصابات، بل يمتد تأثيره إلى جوانب إنسانية واجتماعية ونفسية بالغة الصعوبة، خاصة في ظل وجود أسر فقدت عائلها وأطفال أصبحوا أيتاما نتيجة الحادث.

وأكد استمرار التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان تقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة، ومتابعة أوضاعها وعدم اقتصار التدخل على المساعدات العاجلة، بما يساعدها على تجاوز الظروف القاسية التي فرضها الحادث.