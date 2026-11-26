تسود حالة من الحزن بين أهالي قرية الروضة بمركز بركة السبع في محافظة المنوفية عقب الإعلان عن وفاة ابن القرية حسين إبراهيم، سائق السيارة التريلا المحملة بالبنزين على دائري الوراق، والتي تسببت في حادث كبير اعلي الطريق الدائري ومصرع ما يقرب من 31 شخصا وإصابة العشرات وفق بيان الصحة.

وعم الحزن أرجاء القرية وعزبة مسعود التي يسكنها ابن القرية سائق سيارة البنزين حسين إبراهيم.

وأكدت إحدى قريباته أن ابن القرية حسين معروف بحسن الخلق والسمعة الطيبة بين الجميع، وكان يحترم الجميع ولا يثير المشاكل مع أحد قائلة: “كان محترم وفي حاله”.

وأضافت أنه كان لا يدخن ولا يشرب السجائر كما أشيع أنه كان تحت تأثير المخدر أثناء الحادث، قائلة: "مش بيشرب سيجارة ومحترم وشغال من زمان سواق تريلا في شركة بترول".

وأوضحت السيدة أن والد حسين متوفى منذ 47 يوما، حيث كان يتلقى عزاءه في القرية.

وذكر أهالي القرية أنهم تلقوا خبر وفاته مساء أمس، الأربعاء، بعد أن حاول شقيقه الاتصال به مرات عديدة ولكن دون رد.

وأكدوا أن لديه 4 أبناء أكبرهم في الصف الأول الثانوي وأطفال صغار في حالة صدمة كبيرة مما حدث لوالدهم.

وينتظر أهالي الروضة في مركز بركة السبع وصول الجثمان لتشييعه إلى مثواه الأخير في مقابر الأسرة بالقرية، وسط حالة من الحزن بين الجميع.

وشهد الطريق الدائري أعلى الوراق تفحم عدد من السيارات عقب انقلاب شاحنة مواد بترولية.

وأسفر الحادث عن مصرع ما يقرب من 31 شخصا، وإصابة العشرات.