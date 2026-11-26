أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن أزمة النادي الأهلي لا تتعلق بالمدير الفني السابق الحسين عموتة فقط، مشيرًا إلى وجود أخطاء إدارية وفنية أثرت على أداء الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "كان من المفروض أن لاعيبة الأهلي تنزل تكسر الدنيا بعد المواقف اللي ذكرتها الجماهير في المدرجات قبل المباراة، والمشكلة مش في الحسين عموتة فقط".

وأضاف: "مش عارف إزاي إدارة الأهلي منحت إمام عاشور إذناً بالسفر لأداء العمرة قبل مباراة مهمة زي بيراميدز".

وتابع: "زيزو لازم يمشي عن الأهلي، وبن شرقي بيظهر في المباريات الضعيفة فقط، وفي المواجهات الكبيرة بيختفي".

واختتم تصريحاته قائلًا: "الأهلي لازم يعتمد على الناشئين في الفترة الحالية، لأنهم أفضل من اللاعبين المتواجدين، ولو لعبوا هيكونوا أفضل من الموجودين حاليًا".