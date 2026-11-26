أكد شريف عبد الفضيل، نجم الأهلي السابق، ضرورة وجود جهاز فني قوي داخل القلعة الحمراء خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أهمية دعم سامي قمصان بعد قرار توليه القيادة الفنية للفريق.

وقال شريف عبد الفضيل، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2"، إنه يدعم سامي قمصان في مهمته الجديدة.

وأضاف: "الأهلي دائمًا محتاج لجهاز فني قوي، والقرار اللي طلع إن الكابتن سامي قمصان هو المدير الفني، ولازم ندعمه".

وتابع: "لو الكابتن سامي قمصان مشي بشكل كويس، يبقى من الطبيعي يكمل، والراجل جاي بجهاز كامل".

واختتم عبد الفضيل تصريحاته مؤكدًا تفضيله التعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة الأهلي، قائلًا: "أنا عن نفسي أفضل مدرباً أجنبياً للنادي الأهلي".