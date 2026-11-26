كشف الإعلامي أمير هشام عن أسباب ابتعاد النادي الأهلي عن التعاقد مع حسام البدري لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، عقب رحيل الحسين عموتة.

الأهلي

وقال أمير هشام، خلال تصريحاته عبر برنامج «مودرن سبورتس»، المذاع على قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن التوجه داخل الأهلي أصبح يميل إلى التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، في ظل رغبة ياسين منصور وسيد عبدالحفيظ في الاستعانة بمدرب أجنبي خلال المرحلة المقبلة.

وتطرق إلى موقف سامي قمصان، موضحًا أنه لم يكن مرحبًا في البداية بالعودة إلى الجهاز الفني للأهلي، خاصة أنه كان يتولى القيادة الفنية لفريق المقاولون العرب، ويقدم نتائج مميزة خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن قمصان قرر في النهاية تلبية نداء النادي الأهلي والموافقة على العودة، وهو ما يُحسب له في ظل ارتباطه بمهمته مع المقاولون العرب.

وأشار أمير هشام إلى أن سامي قمصان لديه طموح كبير للاستمرار في منصب المدير الفني للأهلي، مؤكدًا أن تحقيق نتائج إيجابية قد يمنحه فرصة مواصلة المهمة حتى نهاية الموسم.