كشف الإعلامي أحمد جلال تفاصيل التحقيق مع محمد إبراهيم، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين لكرة اليد، على خلفية الواقعة التي شهدتها مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، وما بدر منه تجاه حكمي اللقاء محمد كمال ومحمد إسماعيل.

وقال جلال ، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد،" "التحقيق مع مدرب منتخب مصر استمر لمدة ساعة كاملة، وشهد تقديم عدد من التوضيحات بشأن الواقعة،مؤكداً أنه لم يكن يقصد التهجم على حكام المباراة، وهدفه كان تحقيق الصالح العام، دون توجيه اتهامات للحكام بمجاملة الزمالك".

وأوضح جلال ، أن المدرب خلال التحقيق أكد أنه تعامل بحسن نية، مشيرًا إلى أن الكابتن حسن يسري والكابتن بكار، وهما من نجوم الزمالك، كانا متواجدين معه في محيط الملعب، ويتفقان معه في الرأي بشأن ضرورة تعديل القرار.

وأضاف جلال، أن الكاميرات صورته بمفرده، وهو ما جعل المشهد يبدو وكأنه محاولة للانحياز إلى الأهلي ضد الزمالك، مؤكدًا اعترافه بأن تصرفه كان خطأ، خاصة أنه يشغل منصب المدير الفني للمنتخب، لكنه لم يقصد اتهام الحكام بالانحياز.

وشدد جلال، أن محمد إبراهيم علاقته جيدة بجميع لاعبي الزمالك، ولم يصدر عنه في أي وقت تصريح يستهدف استفزاز النادي أو جماهيره.

وفي تعليقه على إدارة الأزمة، أكد جلال أن التحقيق في السلوك أمر مهم، لكن تقييم الأداء التحكيمي يجب أن يستند إلى أسس واضحة، متسائلًا عن عدم الاستماع إلى رئيس لجنة الحكام قبل اتخاذ قرار إحالة الحكمين للتحقيق.

وأشار جلال إلى أن هذه النقطة تستحق توضيحًا من اتحاد كرة اليد، خاصة أن المعالجة الفنية للواقعة يجب أن تكون منفصلة عن التحقيقات المتعلقة بالسلوك.

وتطرق جلال إلى الفيديو الذي نشره المعاملي، والذي تناول خلاله تحليل بعض اللقطات التحكيمية في المباراة وأشاد بأداء الحكمين وقراراتهما، موضحًا أن ذلك يمثل تقييمًا فنيًا من جانبه، وليس حكمًا نهائيًا في التحقيقات.