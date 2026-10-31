25 لاعبا.. قائمة منتخب اليد لمعسكر نوفمبر استعدادا لبطولة العالم

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة اليد رجال بقيادة المدير الفني الأسباني خافيير باسكوال قائمة اللاعبين المختارين للمشاركة في الأسبوع الدولي لشهر نوفمبر، والمقرر إقامته خلال الفترة من 2 إلى 8 نوفمبر، ضمن استعدادات المنتخب لبطولة العالم للرجال يناير 2027.

وضمت القائمة كل من:

حراس مرمى: عبدالرحمن حميد - محمد علي - محمد الطيار - يوسف ناجي.

جناح أيسر: أحمد سيسا - بلال إبراهيم - محمد مؤمن صفا.

ظهير أيسر: علي زين - أحمد هشام دودو - نبيل شريف.

صانع ألعاب: يحيى الدرع - سيف الدرع - زياد حشاد - سيف هاني فوكس.

ظهير أيمن : يحيى خالد - مهاب سعيد - محسن رمضان.

جناح أيمن: محمد سند - محمد عماد أوكا - عبدالرحمن بودي.

لاعب دائرة: إبراهيم المصري - أحمد عادل - محمود عبدالعزيز جدو - خالد وليد - ياسر سيف.