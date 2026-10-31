100 شاحنة مُحملة بـ1400 طن مساعدات.. إطلاق القافلة الإغاثية الـ14 إلى غزة

في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني، أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم السبت، القافلة الإغاثية الرابعة عشرة إلى قطاع غزة، بمشاركة أكثر من 100 شاحنة تحمل نحو 1400 طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية المتنوعة، استجابةً للاحتياجات الإنسانية المتزايدة والنقص الحاد في المواد الغذائية والمستلزمات المعيشية داخل القطاع.

13 مؤسسة على رأسها “أبو العينين”

وضمت القافلة كميات من المواد الغذائية والدقيق والأغطية والملابس، إلى جانب الأدوية والمستلزمات الإغاثية، بمشاركة 13 مؤسسة من مؤسسات التحالف الوطني، وهي: مؤسسة أبو العينين، ومؤسسة مصر الخير، ومؤسسة الجود، ومؤسسة حياة كريمة، وبنك الشفاء المصري، وبنك الطعام المصري، وجمعية رسالة، ومؤسسة صناع الخير للتنمية، ومؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية، وجمعية الباقيات الصالحات، وجمعية الأورمان، ومؤسسة مرسال للأعمال الخيرية والتنموية، ومؤسسة صناع الحياة مصر.

وتأتي القافلة الجديدة استكمالًا لجهود التحالف الوطني ومؤسساته في حشد الموارد وتنسيق التدخلات الإغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، إذ بلغ إجمالي ما أرسله التحالف عبر القوافل الإغاثية الثلاث عشرة السابقة نحو 3927 شاحنة، حملت أكثر من 75 ألف طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية، بما يعكس استمرار الجهود الرامية إلى توفير الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة.





الفرق الإغاثية لقوافل المساعدات الإنسانية لغزة

الفرق الإغاثية لقوافل المساعدات الإنسانية لغزة

الفرق الإغاثية لقوافل المساعدات الإنسانية لغزة

الفرق الإغاثية لقوافل المساعدات الإنسانية لغزة