قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شركة الكرة في الزمالك على طاولة الحسم.. المستثمرون بالأغلبية والجمعية العمومية تفصل
وزير الدفاع يستقبل وفدا من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.. فيديو وصور
الزمالك يدعو لجمعيته العمومية 8 ديسمبر.. ومقترح بخفض حصة النادي في شركة الكرة إلى 40%
تحليل مخدرات وفحص الفرامل وتفريغ الكاميرات.. ننشر قرارات النيابة الكاملة في حادث الأوسطي
نقبل النقد ونرفض التشويه..الممثلين: إطلاق مبادرة وطنية لإعادة تقييم دور الفن
استهداف روسي لمنشآت الطاقة و انقطاع الكهرباء عن 280 ألف أسرة أوكرانية
10 وفيات و24 إصابة.. حصيلة ضحايا حادث الأوسطي بالفيوم
100 شاحنة مُحملة بـ1400 طن مساعدات.. إطلاق القافلة الإغاثية الـ14 إلى غزة
وزير الصناعة: إطلاق أول سيارة كهربائية بمكون محلي 45% خطوة مهمة لتوطين صناعة المركبات
بقيمة أقطاي وعلي محمود.. إنبي يحدد سعر بيع كالوشا إلى الأهلي| خاص
الأرصاد : ارتفاع الحرارة يعود مجددا.. والعظمى غدا على القاهرة 30 درجة
بحضور إعلامي كبير.. زاهى حواس يختار أهم 3 قطع أثرية بمتحف ترينتو الإيطالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

100 شاحنة مُحملة بـ1400 طن مساعدات.. إطلاق القافلة الإغاثية الـ14 إلى غزة

قوافل إغاثية إلى غزة
قوافل إغاثية إلى غزة
صدى البلد

في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني، أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم السبت، القافلة الإغاثية الرابعة عشرة إلى قطاع غزة، بمشاركة أكثر من 100 شاحنة تحمل نحو 1400 طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية المتنوعة، استجابةً للاحتياجات الإنسانية المتزايدة والنقص الحاد في المواد الغذائية والمستلزمات المعيشية داخل القطاع.

13 مؤسسة على رأسها “أبو العينين”

وضمت القافلة كميات من المواد الغذائية والدقيق والأغطية والملابس، إلى جانب الأدوية والمستلزمات الإغاثية، بمشاركة 13 مؤسسة من مؤسسات التحالف الوطني، وهي: مؤسسة أبو العينين، ومؤسسة مصر الخير، ومؤسسة الجود، ومؤسسة حياة كريمة، وبنك الشفاء المصري، وبنك الطعام المصري، وجمعية رسالة، ومؤسسة صناع الخير للتنمية، ومؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية، وجمعية الباقيات الصالحات، وجمعية الأورمان، ومؤسسة مرسال للأعمال الخيرية والتنموية، ومؤسسة صناع الحياة مصر.

وتأتي القافلة الجديدة استكمالًا لجهود التحالف الوطني ومؤسساته في حشد الموارد وتنسيق التدخلات الإغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، إذ بلغ إجمالي ما أرسله التحالف عبر القوافل الإغاثية الثلاث عشرة السابقة نحو 3927 شاحنة، حملت أكثر من 75 ألف طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية، بما يعكس استمرار الجهود الرامية إلى توفير الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة.


 

الفرق الإغاثية لقوافل المساعدات الإنسانية لغزة
الفرق الإغاثية لقوافل المساعدات الإنسانية لغزة
الفرق الإغاثية لقوافل المساعدات الإنسانية لغزة
الفرق الإغاثية لقوافل المساعدات الإنسانية لغزة
الفرق الإغاثية لقوافل المساعدات الإنسانية لغزة
غزة مؤسسة أبو العينين قوافل الخير الشعب الفلسطيني قطاع غزة التحالف الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير

بديل عموتة في الأهلي.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن 4 أسماء رياضية شهيرة

الزمالك

صفقة من العيار الثقيل.. لاعب أساسي في الزمالك يسعى للانتقال إلى الأهلي

شيكو بانزا

الزمالك يكشف حقيقة معاقبة شيكو بانزا بعد خلع الشورت أمام المقاولون العرب

سعر الدولار

سعر الدولار في البنوك الآن

شاكر محظور

ملايين الجنيهات.. بلاغ جديد ضد شاكر محظور لفحص مصادر أمواله

محمد حمد

الأهلي استغنى عني بدون أسباب .. كواليس مثيرة وراء انتقال محمد حمد للزمالك

أسعار الدواجن

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

ترامب

هزيمة جديدة لـ ترامب .. ماذا فعلت القاضية الفيدرالية ترينا طومسون؟

ترشيحاتنا

مهرجان النباتات الطبية والعطرية

منال عوض: مركز خدمات النباتات الطبية والعطرية يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: نجاح الخطاب الدعوي مرهون بسلامة اللغة.. وعلينا الحفاظ على الوطن وحماية المجتمع من الانحراف الفكري

وزير الزراعة

من الزراعة إلى التصدير.. خطة حكومية لتعظيم عوائد النباتات الطبية والعطرية ودعم صغار المزارعين

بالصور

وزير الدفاع يستقبل وفدا من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.. فيديو وصور

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

منها فيلم البرانية.. السينما المصرية تزين مهرجان القاهرةبـ 3 حكايات

فيلم البرانية
فيلم البرانية
فيلم البرانية

بعد اعتزال 15 عاماً.. أول ظهور للفنانة آثار الحكيم

آثار الحكيم
آثار الحكيم
آثار الحكيم

رائحة الشعر تتغير سريعًا بعد الغسل .. 6 أسباب تتعلق بفروة الرأس

رائحة شعرك
رائحة شعرك
رائحة شعرك

فيديو

صورة من اللقاء

وزير الدفاع يستقبل وفدا من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: حتى لا نصنع أصنامًا صغيرة بأيدينا

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

المزيد