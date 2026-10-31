الزمالك يدعو لجمعيته العمومية 8 ديسمبر.. ومقترح بخفض حصة النادي في شركة الكرة إلى 40%

أعلن نادي الزمالك، اليوم السبت، دعوة أعضاء الجمعية العمومية لحضور الاجتماع العادي المقرر إقامته يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2026، بمقر النادي في شارع جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين، لمناقشة عدد من الملفات الإدارية والمالية، إلى جانب مقترحات تتعلق بمستقبل شركة كرة القدم.

ونشر النادي إعلان الدعوة في الصحف القومية، موضحًا أن حق الحضور يقتصر على الأعضاء الذين مضى على عضويتهم العاملة عام واحد على الأقل، وسددوا الاشتراكات السنوية الأخيرة، إلى جانب الالتزامات المالية المستحقة قبل موعد انعقاد الجمعية بـ15 يومًا على الأقل.

وتتضمن أعمال الجمعية التصديق على محضر الاجتماع السابق، ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة النادي خلال السنة المالية 2025-2026، وخطة العمل وبرامج النشاط للعام المالي الجديد 2026-2027، فضلًا عن استعراض تقرير مراقب الحسابات واعتماد الميزانية والحساب الختامي ومشروع الموازنة المقبلة.

كما يشمل جدول الأعمال تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، واعتماد تقرير مجلس الإدارة بشأن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي، إلى جانب مناقشة المقترحات المقدمة من مجلس الإدارة وأعضاء النادي، والنظر في إسقاط العضوية العاملة عن أحد الأعضاء وفقًا للائحة النظام الأساسي.

ويبرز ملف شركة الزمالك لكرة القدم ضمن أهم الموضوعات المطروحة، إذ يتضمن جدول الأعمال مقترحًا بخفض نسبة النادي في رأسمال الشركة إلى أقل من 51%، على ألا تقل عن 40%، مع إتاحة النسبة المتبقية للمساهمين من الأعضاء والمستثمرين المصريين والأجانب، وذلك وفقًا لأحكام قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025.

ووضع النادي عددًا من الضوابط المقترحة لتنفيذ هذا التوجه، أبرزها إجراء تقييم مالي للشركة من خلال جهة معتمدة من الجهات الرقابية المختصة، مع الاحتفاظ الكامل بحقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية، بما يشمل اسم النادي وشعاره وسمعته التجارية، وضمان الحفاظ على هويته التاريخية.

كما يتضمن المقترح منح النادي حق الأولوية في شراء حصص الشركة والمساهمين، وأحقية ترشيح مساهمين جدد حال رغبة المستثمرين في البيع، إلى جانب حظر التصرف بالبيع في الأصول العقارية المملوكة للنادي أو استغلال الحقوق العائدة منه للشركة على تلك الأصول، وعدم دمج النادي أو فريقه مع أي كيان آخر دون موافقة صريحة من مجلس الإدارة.

وعلى الصعيد المالي، يناقش أعضاء الجمعية العمومية مقترح استحداث رسم بقيمة 200 جنيه يُحصّل مرة واحدة مع الاشتراكات السنوية، بهدف تطوير الخدمات ورفع كفاءة أعمال الصيانة والبنية التحتية للمقر الرئيسي، بالإضافة إلى مقترح زيادة رسوم الاشتراك السنوي للأعضاء بنسبة 15%.

وحدد الزمالك اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور 10 آلاف عضو على الأقل ممن يحق لهم المشاركة، على أن يبدأ التسجيل والتصويت في تمام التاسعة صباحًا ويستمر حتى السابعة مساءً. واشترط النادي حضور العضو شخصيًا، مع تقديم بطاقة العضوية وبطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، دون السماح بالإنابة في الحضور.