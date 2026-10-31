لقطات من مران الأهلي اليوم استعدادا لمباراة المقاولون العرب في كأس العاصمة

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، ضمن منافسات بطولة كأس العاصمة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة جديدة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في كأس عاصمة مصر

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يسعى الفريق الأحمر إلى مواصلة الانتصارات وتحقيق نتيجة إيجابية في مشواره بالبطولة.

لقطات من مران الأهلي

فوز الأهلي على مودرن سبورت

وكان حقق النادي الأهلي فوزًا صعبًا على مودرن سبورت بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، ليواصل الفريق الأحمر حصد النقاط في سباق المنافسة على صدارة المسابقة.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق عمر الساعي في الدقيقة 17، بعدما نجح الأهلي في استغلال إحدى فرصه التهديفية، قبل أن يشهد الشوط الثاني لحظة حاسمة بعدما تصدى مصطفى شوبير لركلة جزاء نفذها علي فوزي في الدقيقة 85، ليحافظ على تقدم فريقه حتى صافرة النهاية.