غياب فرض السيطرة.. حسام غالي ينتقد تصريحات وائل جمعة بعد فوز الأهلي على مودرن سبورت

علق حسام غالي، نجم النادي الأهلي السابق، على التصريحات التي أدلى بها وائل جمعة، مدير الكرة بالفريق الأحمر، عقب الفوز على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2026/2027، والتي أثارت جدلًا بشأن أسلوب لعب المنافس أمام الأهلي.

وأكد حسام غالي، خلال تصريحات تلفزيونية، تفهمه لحالة الانزعاج التي انتابت وائل جمعة بسبب الطريقة الدفاعية التي اعتمد عليها مودرن سبورت خلال مواجهة الأهلي، مشيرًا إلى أن اعتراض مدير الكرة على أسلوب المنافس لم يكن موفقًا، خاصة أن لكل فريق الحق في اختيار الطريقة التي يخوض بها مبارياته.

وأوضح نجم الأهلي السابق أن توجيه الرسائل للاعبين وتحفيزهم على تقديم أداء أفضل يجب أن يكون بعيدًا عن وسائل الإعلام، وتحديدًا داخل غرفة خلع الملابس، بدلًا من التعليق على اختيارات المنافس الفنية أو انتقاد طريقة لعبه.

وقال غالي: «في النهاية خانه التوفيق، ليس لك أي سلطة على الخصم، لو كنت تريد أن ترسل رسالة للاعبين، من الممكن أن تقولها في غرفة خلع الملابس».

غالي يطالب الأهلي بالرد داخل الملعب

وشدد حسام غالي على أن فرض شخصية الأهلي وإظهار الفارق الفني بينه وبين منافسيه لا يكون من خلال التصريحات، وإنما عبر الأداء والنتائج داخل المستطيل الأخضر، مؤكدًا أن الفريق مطالب بفرض سيطرته وتحقيق انتصارات كبيرة إذا أراد إثبات تفوقه.

وأضاف أن الأهلي يستطيع توجيه رسالة قوية لأي منافس من خلال تقديم مباراة مميزة، وفرض أسلوبه الهجومي، وتحقيق الفوز بفارق كبير من الأهداف، بدلًا من الاعتراض على الطريقة التي يختار بها المنافس خوض اللقاء.

وتابع: «لو كنت تريد أن تضع كل نادٍ في حجمه الطبيعي، هاجم في الملعب وحقق الفوز بثلاثة أو أربعة أهداف وسيطر على المباراة، لكن لا يصح أن تتدخل في طريقة لعب فريق آخر».

تفاصيل تصريحات وائل جمعة عن مودرن سبورت

وكان وائل جمعة قد أبدى عدم رضاه عن الطريقة التي بدأ بها مودرن سبورت مواجهة الأهلي، معربًا عن استيائه من الاعتماد على التكتل الدفاعي وإغلاق المساحات أمام لاعبي الفريق الأحمر.

وقال مدير الكرة بالأهلي: «أنا معجبتنيش بداية المباراة من فريق مودرن، مع كل الاحترام للمدرب وطريقته، إنما مش النادي الأهلي اللي 8 لعيبة يقفوله على خط المنتصف».

وجاءت تصريحات وائل جمعة عقب المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، لتفتح باب النقاش حول ضرورة التعامل مع الأساليب الدفاعية للمنافسين من خلال الحلول الفنية داخل الملعب