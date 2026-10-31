هل يرحل عموتة حال تعثر الأهلي أمام بيراميدز؟.. إعلامي يكشف الكواليس

كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عن موقف النادي الأهلي من استمرار الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، حال التعرض لنتيجة سلبية خلال مواجهة بيراميدز المقبلة، في ظل تزايد الانتقادات الجماهيرية لأداء الفريق.

وقال إبراهيم عبدالجواد، خلال تصريحاته عبر قناة «أون سبورت»، إنه لا توجد أي نية داخل النادي الأهلي لإجراء تغيير في الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة، حتى في حالة تحقيق نتيجة سلبية أمام بيراميدز.

وأوضح أن الاتجاه الحالي داخل النادي يتمثل في استمرار الجهاز الفني والحفاظ على الاستقرار، خاصة أن الفريق لم يتعرض لأي هزيمة خلال المباريات العشر التي خاضها تحت قيادة عموتة، بواقع 8 انتصارات وتعادلين.

وأضاف أن هناك بعض المباريات والنتائج التي قد تتسبب في ردود فعل تتجاوز القرارات الإدارية المعتادة، سواء من جانب الإدارة أو الجماهير أو الأجواء المحيطة بالنادي.

واختتم عبدالجواد بالتأكيد على أن مثل هذه الظروف قد تفرض على مجلس الإدارة اتخاذ قرارات معينة، ليس بهدف إرضاء مواقع التواصل الاجتماعي أو الجماهير، ولكن بما يراه النادي في مصلحته.