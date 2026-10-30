إسلام عادل يفتح النار على عموتة: لا يناسب الأهلي والمدربون الدفاعيون لا يصلحون

شن إسلام عادل، نجم الأهلي السابق، هجومًا على أداء الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة المدرب الحسين عموتة، منتقدًا أسلوب اللعب الذي يقدمه الفريق، ومؤكدًا أنه لا يتناسب مع هوية النادي الأهلي وطموحات جماهيره.

وقال إسلام عادل، في تصريحات عبر برنامج «ستاد المحور»، إن منصب مدير الكرة داخل الأهلي يقتصر في الأساس على المهام الإدارية، لكنه استبعد عدم تدخل وائل جمعة في الأمور الفنية بشكل كامل، نظرًا لنجوميته الكبيرة وخبراته، حتى لو كان تدخله في نطاق محدود.

وأضاف أن دور مدير الكرة على مقاعد البدلاء يتمثل في فرض الانضباط والسيطرة على دكة البدلاء، مشيرًا إلى أن الأهلي يتمتع بالاستقرار على المستويات الإدارية والجماهيرية والتسويقية.

وانتقد نجم الأهلي السابق أداء الفريق تحت قيادة عموتة، مؤكدًا أن المدرب لا يتناسب مع حجم النادي الأحمر، ولا يعبر عن أسلوب لعبه وهويته، موضحًا أن الأهلي أصبح يعتمد على رد الفعل، وأن المدربين أصحاب النزعة الدفاعية لا يصلحون لقيادة الفريق.

وأشار إسلام عادل إلى أن لاعبي الأهلي يمتلكون إمكانيات فنية كبيرة، لكن ما يمنح عموتة الحماية في الوقت الحالي هو تخوف الإدارة من اتخاذ قرار بإقالته.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مواجهة بيراميدز لن تحسم مصير عموتة، حتى في حالة تعرض الأهلي للخسارة.