قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد طارق أضا يكشف أزمة محتملة بشأن ملعب مباريات الزمالك المقبلة
طردني الفجر بـ البيجامة.. هناء تطلب الخلع والسبب طبق كشري
أفضل 10 هدافين في الدوريات الأوروبية 2026.. ما موقف محمد صلاح؟
تحذير من انخفاض درجات الحرارة ليلًا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس مساء اليوم
إقالة مسئول عسكري أمريكي بارز للاشتباه في تسريب معلومات سرية عن إيران وأوكرانيا
اخبار التوك شو| الرئيس السيسي يوجه الدعوة لنظيره المجري لزيارة مصر.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الطقس
مشاركة تاريخية.. مراسلة القاهرة الإخبارية: القوائم العربية تحقق 19 مقعدا في الانتخابات الإسرائيلية
هدى الإتربي تكشف لـ صدى البلد شخصيتها بمسلسل سلطان الديب رمضان 2027.. وأسرار حفاظها على جمالها |فيديو
استشهاد طـ فل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس
سوف ترحل ولن يكون لك تأثير.. لمن يوجه محسن صالح رسالته الغامضة؟
الحادثة الثالثة خلال يوم.. الحرس الثوري الإيراني يعلن انفجار ناقلة نفط عملاقة في مضيق هرمز
مع دخول الشتاء.. 7 نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء في المنزل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إسلام عادل يفتح النار على عموتة: لا يناسب الأهلي والمدربون الدفاعيون لا يصلحون

الحسين عموتة
الحسين عموتة
سارة عبد الله

شن إسلام عادل، نجم الأهلي السابق، هجومًا على أداء الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة المدرب الحسين عموتة، منتقدًا أسلوب اللعب الذي يقدمه الفريق، ومؤكدًا أنه لا يتناسب مع هوية النادي الأهلي وطموحات جماهيره.

وقال إسلام عادل، في تصريحات عبر برنامج «ستاد المحور»، إن منصب مدير الكرة داخل الأهلي يقتصر في الأساس على المهام الإدارية، لكنه استبعد عدم تدخل وائل جمعة في الأمور الفنية بشكل كامل، نظرًا لنجوميته الكبيرة وخبراته، حتى لو كان تدخله في نطاق محدود.

وأضاف أن دور مدير الكرة على مقاعد البدلاء يتمثل في فرض الانضباط والسيطرة على دكة البدلاء، مشيرًا إلى أن الأهلي يتمتع بالاستقرار على المستويات الإدارية والجماهيرية والتسويقية.

وانتقد نجم الأهلي السابق أداء الفريق تحت قيادة عموتة، مؤكدًا أن المدرب لا يتناسب مع حجم النادي الأحمر، ولا يعبر عن أسلوب لعبه وهويته، موضحًا أن الأهلي أصبح يعتمد على رد الفعل، وأن المدربين أصحاب النزعة الدفاعية لا يصلحون لقيادة الفريق.

وأشار إسلام عادل إلى أن لاعبي الأهلي يمتلكون إمكانيات فنية كبيرة، لكن ما يمنح عموتة الحماية في الوقت الحالي هو تخوف الإدارة من اتخاذ قرار بإقالته.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مواجهة بيراميدز لن تحسم مصير عموتة، حتى في حالة تعرض الأهلي للخسارة.

الحسين عموتة الأهلي إسلام عادل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شيكو بانزا

واقعة البوكسر.. تقرير الحكم يحسم عقوبة شيكو بانزا

إمام عاشور ومحمد هاني

جاي على هوى إدارة الكرة.. مفاجأة بشأن استبعاد هاني وإمام عاشور

الحسين عموتة

رحيله الحل.. أمير هشام يطالب الأهلي بإقالة عموتة ويرشح 4 أسماء لخلافته

شيكو بانزا

لجنة الحكام تحسم موقف شيكوبانزا من العقوبة بعد واقعة مباراة الزمالك والمقاولون العرب

الذهب

الذهب ارتفع 8 أضعاف في مصر خلال 6 سنوات.. مفاجآت بشأن الأسعار

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-10-2026.. بكام عيار 21؟

هدي الاتربي

أثارت الجدل.. تفاصيل إطلالات هدى الإتربي بمهرجان الجونة

حالة الطقس اليوم

تحذير عاجل من الأرصاد.. ظاهرة جوية تضرب الطرق في مصر 5 ساعات

ترشيحاتنا

التجسس

دار الإفتاء: تتبع عورات الناس والتشهير بهم فعل محرم يجب التوبة منه

خطيب المسجد الحرام

أعظم لذات الدنيا وأطيب ما فيها .. خطيب المسجد الحرام: لا تحرم نفسك منها

خطيب المسجد الحرام

مبعث قوته وسر انبساطه.. خطيب المسجد الحرام: لكل عضو للإنسان كمالا

بالصور

محافظ الوادي الجديد تعتمد تحديث الأحوزة العمرانية لـ 16 قرية بمركز بلاط

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

ياسمين عز تثير الجدل بإطلالة مختلفة | شاهد

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

بلوك بسيط.. حنان مطاوع تخطف الأنظار

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد