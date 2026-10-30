رونالدو ليس الأكبر.. تعرف على أساطير ما زالوا يلعبون رغم تقدم العمر

يواصل عدد من نجوم كرة القدم العالمية تحدي عامل السن بعدما تجاوزوا الأربعين عاما دون أن يعلنوا نهاية مشوارهم مع الساحرة المستديرة في ظاهرة تؤكد أن العمر لم يعد عائقا أمام الاستمرار في الملاعب خاصة مع التطور الكبير في أساليب التدريب والتأهيل البدني والطب الرياضي.

ويتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش والياباني كازويوشي ميورا قائمة أبرز اللاعبين المخضرمين الذين يواصلون مسيرتهم الاحترافية خلال عام 2026 إلى جانب الألماني مانويل نوير والبوسني إدين دجيكو والبرازيلي تياجو سيلفا في مشهد يعكس قدرة هؤلاء النجوم على تحدي الزمن والحفاظ على شغفهم بكرة القدم.

كريستيانو رونالدو.. 41 عاما وحلم الألف هدف

يأتي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي في مقدمة اللاعبين الذين تجاوزوا سن الأربعين ولا يزالون يواصلون التألق داخل المستطيل الأخضر بعدما بلغ عامه الحادي والأربعين في فبراير الماضي.

ويعيش رونالدو مرحلة استثنائية في مسيرته بعدما رفع رصيده إلى 985 هدفًا عقب تسجيل ثلاثية في شباك الخلود بالدوري السعودي ليصبح بحاجة إلى 15 هدفًا فقط للوصول إلى حاجز الألف هدف.

ورغم تقدمه في العمر، يواصل قائد منتخب البرتغال تقديم مستويات تهديفية مميزة مستفيدا من انضباطه البدني وخبراته الطويلة التي اكتسبها خلال مسيرته مع سبورتنج لشبونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس والنصر.

كريستيانو رونالدو

لوكا مودريتش.. ساحر كرواتيا يواصل الإبداع في سن الـ41

يرفض الكرواتي لوكا مودريتش الاستسلام لعامل السن بعدما أتم عامه الحادي والأربعين في سبتمبر 2026 ليواصل مسيرته الاحترافية مع ميلان الإيطالي.

ويعد مودريتش أحد أبرز لاعبي خط الوسط في تاريخ كرة القدم الحديثة بعدما صنع مجدا استثنائيا مع ريال مدريد وتوج بستة ألقاب لدوري أبطال أوروبا إلى جانب فوزه بجائزة الكرة الذهبية عام 2018.

ويعتمد النجم الكرواتي على ذكائه التكتيكي وقدرته على التحكم في إيقاع المباريات ما ساعده على الاستمرار في الملاعب رغم تجاوزه الأربعين.

لوكا مودريتش

مانويل نوير.. حارس بايرن ميونخ يتحدى الأربعين

يواصل الألماني مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ، مسيرته الاحترافية بعدما احتفل بعيد ميلاده الأربعين في مارس 2026.

ويعد نوير أحد أفضل حراس المرمى في تاريخ كرة القدم بعدما قاد منتخب ألمانيا للتتويج بكأس العالم 2014 إلى جانب تحقيق العديد من الألقاب المحلية والقارية مع بايرن ميونخ.

ورغم الإصابات التي تعرض لها خلال السنوات الماضية نجح الحارس الألماني في العودة إلى الملاعب ومواصلة المنافسة مستفيدا من خبراته الكبيرة وقدرته على قراءة اللعب.

مانويل نوير

إدين دجيكو.. الهداف البوسني يرفض التوقف

يواصل المهاجم البوسني إدين دجيكو مسيرته الكروية بعدما تجاوز سن الأربعين في مارس 2026، ليبقى واحدا من أبرز المهاجمين المخضرمين في الملاعب الأوروبية.

وحقق دجيكو مسيرة حافلة مع فولفسبورج ومانشستر سيتي وروما وإنتر ميلان وفنربخشة قبل خوض تجارب جديدة في المراحل الأخيرة من مشواره.

ويتميز المهاجم البوسني بقدرته على استغلال الفرص داخل منطقة الجزاء، إلى جانب خبرته الكبيرة في التعامل مع المدافعين، ما ساعده على الاستمرار في الملاعب رغم تقدمه في العمر.

إدين دجيكو

تياجو سيلفا.. صخرة الدفاع البرازيلية في سن الـ42

يبرز المدافع البرازيلي تياجو سيلفا ضمن أشهر اللاعبين الذين واصلوا مسيرتهم بعد الأربعين، بعدما بلغ 42 عاما في سبتمبر 2026.

وخاض سيلفا رحلة احترافية طويلة مع أندية كبرى أبرزها ميلان وباريس سان جيرمان وتشيلسي ونجح في التتويج بدوري أبطال أوروبا مع الفريق الإنجليزي عام 2021.

ويعتمد المدافع البرازيلي على خبرته الكبيرة وحسن التمركز والقدرة على قيادة الخط الخلفي وهي عوامل ساعدته على الحفاظ على حضوره في الملاعب لسنوات طويلة.

تياجو سيلفا

كازويوشي ميورا.. ملك اليابان يلعب في سن الـ59

يعد الياباني كازويوشي ميورا الحالة الأكثر غرابة وإثارة للإعجاب بين اللاعبين المخضرمين بعدما بلغ 59 عاما في فبراير 2026 ولا يزال يواصل مسيرته الكروية مع فوكوشيما يونايتد الياباني.

وبدأ ميورا مشواره الاحترافي عام 1986 أي قبل أربعة عقود، وخاض تجارب عديدة داخل اليابان وخارجها ليصبح أحد أبرز رموز الاستمرارية في تاريخ كرة القدم.

ويحمل اللاعب الياباني لقب "الملك كازو"بعدما تحول إلى نموذج استثنائي للشغف والإصرار على مواصلة اللعب رغم اقترابه من سن الستين.

كازويوشي ميورا

فرناندو موسليرا.. خبرة أوروجواي مستمرة بعد الأربعين

يواصل الحارس الأوروجوياني فرناندو موسليرا مسيرته بعدما أتم عامه الأربعين في يونيو 2026 مستفيدا من خبرته الطويلة في الملاعب الأوروبية والدولية.

واشتهر موسليرا بمسيرته الطويلة مع جالاتا سراي التركي الذي حقق معه العديد من البطولات المحلية، إلى جانب مشاركاته الدولية مع منتخب أوروجواي في بطولات كأس العالم.

ويمثل موسليرا نموذجا آخر لحراس المرمى الذين نجحوا في إطالة مسيرتهم الاحترافية، بفضل الخبرة والقدرة على الحفاظ على المستوى الفني.

فرناندو موسليرا

كريج جوردون.. حارس اسكتلندا يواصل التحدي في سن الـ43

يعد الحارس الاسكتلندي كريج جوردون من أبرز اللاعبين الذين تجاوزوا الأربعين واستمروا في ممارسة كرة القدم، بعدما بلغ 43 عاما في ديسمبر 2025.

وخاض جوردون مسيرة طويلة مع سندرلاند وسيلتيك وهارتس، كما مثل منتخب اسكتلندا في العديد من المباريات الدولية.

واشتهر الحارس المخضرم بقدرته على العودة من الإصابات ومواصلة اللعب على مستوى احترافي، ليصبح أحد أبرز نماذج الاستمرارية في الكرة الاسكتلندية.

كريج جوردون

لماذا يستمر نجوم كرة القدم بعد الأربعين؟

ساهم التطور الكبير في الطب الرياضي والتغذية وبرامج الاستشفاء في إطالة العمر الاحترافي للاعبي كرة القدم، بعدما أصبحت الأندية تعتمد على أنظمة متقدمة لمراقبة الأحمال البدنية وتقليل مخاطر الإصابات.

كما تساعد الخبرة الكبيرة اللاعبين المخضرمين على تعويض تراجع بعض القدرات البدنية، من خلال التمركز الجيد واتخاذ القرارات السريعة والتحكم في إيقاع المباريات.

وبينما يواصل رونالدو مطاردة الهدف الألف ويحافظ مودريتش على سحره في خط الوسط ويتمسك ميورا بمواصلة اللعب رغم اقترابه من الستين تؤكد هذه النماذج أن سن الأربعين لم تعد بالضرورة محطة النهاية في عالم كرة القدم بل قد تكون بداية فصل جديد من التحدي والإنجازات.