لبنان.. اتهام 13 شخصا ينتمون إلى حزب الله في قضية شاحنة متفجرات ضهر البيدر

وجه مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، اتهامات إلى 13 شخصا ينتمون إلى حزب الله، في قضية نقل شاحنة المتفجرات التي ضُبطت على حاجز ضهر البيدر (الذي يربط البقاع ببيروت).

وشمل الادعاء ثمانية أشخاص معروفين بالأسماء، من بينهم الموقوفان علي الكردي وهيثم أمهز، إضافة إلى خمسة آخرين ينتمون إلى حزب الله، معروفين بألقابهم دون الكشف عن أسمائهم الكاملة.

ووجهت إلى المشمولين بالادعاء تهم تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة الداخلي، وارتكاب جرائم تمسّ بقانون الدولة، ومخالفة قرارات الحكومة، وحيازة الأسلحة والمتفجرات، وتأليف جمعيات غير مشروعة تهدف إلى النيل من سلطة الدولة وهيبتها.

وتصل العقوبة المنصوص عليها في المواد القانونية التي استند إليها الادعاء إلى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.

وتأتي هذه القضية في وقت تشهد فيه الساحة اللبنانية ضغوطاً متزايدة لحظر الأنشطة العسكرية لحزب الله، بالتزامن مع مساعٍ حكومية وأمنية مشددة لبسط سلطة الدولة ومنع تهريب الأسلحة عبر المعابر والمناطق اللبنانية.

وكان حزب الله أقرّ رسمياً بملكيته للشحنة المصادرة، مشيرا إلى أن استخدامها كان موجهاً لأغراض قتالية ضد إسرائيل.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى مطلع أكتوبر الجاري، حينما تمكنت قوى الأمن الداخلي اللبناني من ضبط سيارة رباعية الدفع عند حاجز ضهر البيدر ، محملة بأكثر من 500 كيلوغرام من المواد شديدة الانفجار (TNT وC4) قادمة من بعلبك ومتجهة إلى الضاحية الجنوبية، وهو ما فجر مواجهة قضائية وسياسية بارزة بعد ادعاء النيابة العامة العسكرية على 13 شخصاً ينتمون للحزب.

ويُعدّ حاجز "ضهر البيدر" الأمنّي البوابة الاستراتيجية والشريان الحيوي الأهم في لبنان، حيث يقع عند أعلى نقطة مرورية على الطريق الدولي الرئيسي الذي يربط العاصمة بيروت بمحافظة البقاع وصولاً إلى الحدود السورية.