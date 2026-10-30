الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تتولى رئاسة الدورة الـ 15 لمؤتمر جمعية الأطراف بالأكاديمية الدولية لمكافحة الفسادIACA

في إطار مشاركة هيئة الرقابة الإدارية في أعمال الدورة الخامسة عشرة لجمعية الأطراف في الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA)، والتي انطلقت في 30 أكتوبر 2026 بمقر الأمم المتحدة في فيينا، انتخبت الجمعية الوكيل أول هشام الركايبي، مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للهيئة، رئيساً لأعمال الدورة لمدة عام، وستتولى مصر خلال هذه الفترة قيادة ومتابعة أعمال الجمعية وتنسيق جهود الدول الأعضاء، مع تركيز خاص على تطوير برامج التدريب وبناء القدرات.

شهدت أعمال الدورة استعراض أبرز الممارسات الناجحة والتحديات التي تواجه الدول في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، كما اعتمدت جمعية الأطراف ثلاث قرارات تناولت الشؤون العامة للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، وموازنتها لعام 2027، والتحضير لدورتها السادسة عشرة المقرر عقدها في فيينا خلال الربع الأخير من عام 2027، إلى جانب التأكيد على تعزيز التعاون الدولي وتطوير برامج بناء القدرات في مجالات النزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته والمساعدة الفنية، وتطوير البحوث وأدوات قياس الفساد وتقييم كفاءة هيئات مكافحته، إلى جانب دعم إتاحة المنح الدراسية، ولا سيما للكوادر من الدول النامية والاقتصادات الناشئة.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية وامتدادًا لمسيرة التعاون بين هيئة الرقابة الإدارية، ممثلة في الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، والأكاديمية الدولية بفيينا على مدار السنوات الماضية والتي شهدت عددًا من أوجه التعاون من ضمنها إعداد برنامج للدراسة باللغة العربية في مجالي الحوكمة ومكافحة الفساد، والمساهمة في تطوير مؤشر قياس الفساد وكفاءة هيئات مكافحته، إلى جانب اعتزام الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تنظيم دورة تدريبية متخصصة تستهدف دعم قدرات الكوادر الأفريقية العاملة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته وذلك بمقرها في القاهرة خلال فبراير 2027 بما يعزز تبادل الخبرات ويدعم قدرات الكوادر الأفريقية في مواجهة الفساد.