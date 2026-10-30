السيطرة على حريق في مقدمة قطار بالدقهلية دون وقوع خسائر

سيطرت قوات الحماية المدنية بالدقهلية على حريق شب في مقدمة قطار دمياط المنصورة، في أثناء مروره بين قريتي ديسط والطويلة بمركز طلخا؛ بسبب عطل مفاجئ في "التوربين"، وذلك دون أن يسفر عن وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب الحريق.

وانتقل ضباط الحماية المدنية مع 4 سيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق، دون أن يسفر عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وبالفحص؛ تبين أن الحريق اندلع في مقدمة القطار، نتيجة عطل فني مفاجئ في "التوربين"، حيث شعر السائق بحرارة شديدة أثناء قيادته؛ ما دفعه للتوقف والإبلاغ إلى أن تمت السيطرة عليه.

فيما تسبب الحريق في تعطل حركة القطار حتى تم فصل المقطورة وتبديلها، وتم تحريك القطار من المكان، وإعادة تسيير الحركة مرة أخرى.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لكباشرة التحقيق.