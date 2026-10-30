الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر عن منطقة جازان.. وعودة الأوضاع إلى طبيعتها

أعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر عن منطقة جازان، جنوبي المملكة العربية السعودية، في تطور يعكس انتهاء حالة التحذير التي استدعت تنبيه السكان إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، وسط متابعة الجهات المختصة للتطورات الميدانية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

وجاء الإعلان، وفق ما نقلته صحيفة «الشرق الأوسط» في خبر عاجل، ليؤكد انتهاء مستوى الخطر الذي سبق التحذير منه في المنطقة، بما يسمح بطمأنة السكان بشأن المستجدات، في انتظار أي توضيحات إضافية تصدر عن الجهات الرسمية بشأن طبيعة الواقعة التي أدت إلى إطلاق التحذير.

وتحظى منطقة جازان بأهمية استراتيجية وجغرافية، نظرا لموقعها في جنوب غرب المملكة، وقربها من الحدود الجنوبية، وهو ما يجعل متابعة التطورات الأمنية والطوارئ فيها محل اهتمام واسع، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية التي تشهدها المنطقة.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني أهمية استمرار المواطنين والمقيمين في الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، وعدم الاستهانة بالتنبيهات التي تصدر عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، باعتبارها إحدى الوسائل المعتمدة لإبلاغ السكان بالمخاطر المحتملة.

وتأتي هذه التنبيهات ضمن منظومة الاستجابة للطوارئ التي تعتمدها المملكة، والتي تستهدف سرعة إيصال التحذيرات إلى المناطق المعنية، ومنح السكان الوقت الكافي لاتخاذ إجراءات الوقاية، بما يسهم في الحد من المخاطر وحماية الأرواح والممتلكات.

وفي سياق متصل، شددت تحذيرات سابقة للدفاع المدني السعودي على ضرورة تجنب التجمهر والتصوير أو تداول المعلومات المتعلقة بعمليات التصدي للصواريخ والطائرات المسيّرة ومواقع سقوطها، مع التأكيد على أن التعامل مع مثل هذه التطورات يجب أن يقتصر على المعلومات الصادرة من المصادر الرسمية.