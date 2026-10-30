قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تسرب نفطي يثير القلق في الإمارات.. إغلاق شواطئ ومناطق ساحلية بـ 3 إمارات احترازيًا
وزير التخطيط: التمويل المناسب وتوجيهه للأولويات الوطنية أبرز تحديات التنمية
السيسي يوجه دعوة لقيادات المجر لزيارة القاهرة ويشيد بتجربة ماكس هرتس باشا
محاكمة 70 متهما في قضية اللجان الإدارية للإخوان بمدينة نصر.. الأحد
رئيس وزراء المجر يؤكد للرئيس السيسي اعتزاز بلاده بعلاقات الشراكة الإستراتيجية
السيسي من بودابست: حل الدولتين السبيل لتحقيق السلام ونرفض تهجير الفلسطينيين
ملايين المشاهدات والإعجابات.. كواليس اعترافات روكي أحمد في نشر فيديوهات خادشة بالتجمع| خاص
إصابة 12 فلسطينيا في غارة للاحتلال الإسرائيلي غرب خان يونس
رئيس وزراء المجر يستقبل الرئيس السيسي داخل البرلمان ويطلعه على التاج الملكي المقدس
الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر عن منطقة جازان.. وعودة الأوضاع إلى طبيعتها
وزير الخارجية من بودابست: نتطلع إلى تحويل الشراكة الإستراتيجية مع المجر إلى مشروعات تحقق مصالح الشعبين
السيسي وماچار يبحثان التعاون في الطاقة والغاز وفرص الاستثمار بمنطقة قناة السويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر عن منطقة جازان.. وعودة الأوضاع إلى طبيعتها

الدفاع المدني السعودي
الدفاع المدني السعودي

أعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر عن منطقة جازان، جنوبي المملكة العربية السعودية، في تطور يعكس انتهاء حالة التحذير التي استدعت تنبيه السكان إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، وسط متابعة الجهات المختصة للتطورات الميدانية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

وجاء الإعلان، وفق ما نقلته صحيفة «الشرق الأوسط» في خبر عاجل، ليؤكد انتهاء مستوى الخطر الذي سبق التحذير منه في المنطقة، بما يسمح بطمأنة السكان بشأن المستجدات، في انتظار أي توضيحات إضافية تصدر عن الجهات الرسمية بشأن طبيعة الواقعة التي أدت إلى إطلاق التحذير.

وتحظى منطقة جازان بأهمية استراتيجية وجغرافية، نظرا لموقعها في جنوب غرب المملكة، وقربها من الحدود الجنوبية، وهو ما يجعل متابعة التطورات الأمنية والطوارئ فيها محل اهتمام واسع، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية التي تشهدها المنطقة.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني أهمية استمرار المواطنين والمقيمين في الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، وعدم الاستهانة بالتنبيهات التي تصدر عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، باعتبارها إحدى الوسائل المعتمدة لإبلاغ السكان بالمخاطر المحتملة.

وتأتي هذه التنبيهات ضمن منظومة الاستجابة للطوارئ التي تعتمدها المملكة، والتي تستهدف سرعة إيصال التحذيرات إلى المناطق المعنية، ومنح السكان الوقت الكافي لاتخاذ إجراءات الوقاية، بما يسهم في الحد من المخاطر وحماية الأرواح والممتلكات.

وفي سياق متصل، شددت تحذيرات سابقة للدفاع المدني السعودي على ضرورة تجنب التجمهر والتصوير أو تداول المعلومات المتعلقة بعمليات التصدي للصواريخ والطائرات المسيّرة ومواقع سقوطها، مع التأكيد على أن التعامل مع مثل هذه التطورات يجب أن يقتصر على المعلومات الصادرة من المصادر الرسمية.

الدفاع المدني السعودي السعودية الانذار هجوم صواريخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-10-2026.. بكام عيار 21؟

سعر الذهب

1000 جنيه في يوم.. خسارة كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب بعد قرار المركزي وعيار 21 مفاجأة

إمام عاشور ومحمد هاني

جاي على هوى إدارة الكرة.. مفاجأة بشأن استبعاد هاني وإمام عاشور

الحسين عموتة

رحيله الحل.. أمير هشام يطالب الأهلي بإقالة عموتة ويرشح 4 أسماء لخلافته

شيكو بانزا

لجنة الحكام تحسم موقف شيكوبانزا من العقوبة بعد واقعة مباراة الزمالك والمقاولون العرب

الذهب

الذهب ارتفع 8 أضعاف في مصر خلال 6 سنوات.. مفاجآت بشأن الأسعار

حالة الطقس اليوم

تحذير عاجل من الأرصاد.. ظاهرة جوية تضرب الطرق في مصر 5 ساعات

أسعار الذهب الان

أسعار الذهب في مصر.. وعيار 21 الان

ترشيحاتنا

منتخب مصر

منتخب الناشئين بالقميص الأحمر أمام الصين في نصف نهائي كأس الخليج

الونسو

تشابي ألونسو: علينا فرض أسلوبنا والهيمنة على أرضية الملعب

أحمد سامي

7 مدربين ضحايا النتائج في الدوري.. المصري البورسعيدي يتصدر قائمة الإقالات

بالصور

لست بحاجة إلى السعادة لتشعر بالرضا.. علماء النفس يكشفون السر

ما الفرق بين السعادة والرضا عن الحياة؟
ما الفرق بين السعادة والرضا عن الحياة؟
ما الفرق بين السعادة والرضا عن الحياة؟

تحفة معمارية.. نظرة على دير منحوت بصخور جبل المقطم في مصر يجذب المحليين والسياح

مصور مصري يوثق جمال دير الأنبا سمعان الخراز
مصور مصري يوثق جمال دير الأنبا سمعان الخراز
مصور مصري يوثق جمال دير الأنبا سمعان الخراز

محافظ الوادي الجديد تعتمد تحديث الأحوزة العمرانية لـ 16 قرية بمركز بلاط

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

ياسمين عز تثير الجدل بإطلالة مختلفة | شاهد

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد