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الرئيس الصيني يطيح بـ 33 مسؤولا في أكبر حملة تطهير داخل الحزب الشيوعي الحاكم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الصيني يطيح بـ 33 مسؤولا في أكبر حملة تطهير داخل الحزب الشيوعي الحاكم

الرئيس الصيني شي جينبينج
الرئيس الصيني شي جينبينج
خاطر عبادة

أطاح الرئيس الصيني شي جين بينج، بعدد قياسي من المسؤولين في إطار حملة لتطهير ما وصفه بـ"الأخطار الخفية الخطيرة" داخل الحزب الشيوعي الصيني.

 

أعلى جنرال في الجيش بين المقالين


وفقا لصحيفة ديلي تليجراف البريطانية، شملت الحملة إقالة نحو 33 عضواً، بينهم 16 من الجيش، في وقت يعزز فيه الرئيس الصيني قبضته على مفاصل الدولة.

وكان من بين الذين تم عزلهم تشانغ يوشيا، أعلى جنرال رتبة في الصين، بعد تحقيق استمر لأشهر في قضايا فساد.كما تم تأكيد إقالة ما شينجروي، السكرتير الحزبي السابق لمنطقة شينجيانج، من جميع مناصبه بتهم تتعلق بالفساد والمحسوبية والرشوة ودفع المال مقابل الجنس.

 

الحزب: نفضل إغضاب الآلاف على خذلان 1.4 مليار


وقال تشانغ فوهي، نائب سكرتير اللجنة المركزية لفحص الانضباط، إن اللجنة المركزية "بوجود الرفيق شي جين بينج في جوهرها" قد "قضت على مخاطر خفية خطيرة داخل الحزب والدولة والجيش".

وأضاف في مؤتمر صحفي: "نفضل إغضاب الآلاف على خذلان 1.4 مليار شخص"، في إشارة إلى عدد سكان الصين.

 

أكبر عدد مقاعد شاغرة في تاريخ الحزب


واجتمع الأعضاء الكاملون والمناوبون في الحزب الشيوعي الصيني هذا الأسبوع في الجلسة العامة، وهي اجتماع لكبار المسؤولين يعقد سبع مرات خلال خمس سنوات. وشهدت الجلسة الخامسة أكبر عدد من المقاعد الفارغة في تاريخ الصين.

ولم يشغل سوى 279 عضواً المقاعد في قاعة الشعب الكبرى في بكين، بانخفاض عن 376 عضواً تم اختيارهم في اللجنة خلال المؤتمر الحزبي الأخير عام 2022، وهي المرة الأولى خلال فترة قيادة شي التي ينخفض فيها الحضور إلى أقل من 300.

14 عاماً من حملة مكافحة الفساد


وجعل شي مكافحة الفساد ركيزة أساسية لقيادته منذ توليه السلطة عام 2012، حيث طال التطهير مسؤولين على جميع المستويات بمن فيهم مقربون منه ومن عائلته. وخضع ملايين المسؤولين لإجراءات تأديبية أو عزل أو سجن خلال السنوات الأربع عشرة الماضية.

ومن بين المعلن عنهم هذا الأسبوع تشانج يوشيا، الجنرال الكبير الذي كان الرجل الثاني بعد شي بصفته نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية حتى وضعه قيد التحقيق في يناير الماضي.

وفي السنوات الأخيرة، أقال شي جميع أعضاء اللجنة العسكرية المركزية باستثناء نفسه وتشانج شنجمين، الذي لا يزال يشغل منصب نائب رئيسها ويقود حملة مكافحة الفساد.

 كما ورد اسم ليو تشنلي، الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة باللجنة، ضمن قائمة التطهير.

وكان ما شينجروي، المسؤول السابق في شينجيانج، يعد جزءاً من الدائرة المقربة لشي، ويعتقد أنه تربطه علاقة وثيقة بزوجة الرئيس بينج لييوان لنشأتهما معاً في مقاطعة شاندونج.

 

مواجهة قيادة ضعيفة وإشراف متراخ


وبعد الجلسة العامة، قال الحزب إن الاجتماع واجه "الوضع الخطير الذي يتسم بقيادة حزبية ضعيفة وجوفاء ومخففة، وإشراف ذاتي وحكم ذاتي متراخ وسطحي وغير فعال، فضلاً عن بعض المشاكل المذهلة داخل الحزب".

وأوضح تشانغ فوهي أن أجهزة التفتيش والرقابة التأديبية عاقبت 7.9 مليون شخص منذ عام 2012، متعهداً بتعميق جهود القضاء على الفساد، لا سيما في القطاعات التي "تتسم بتركيز السلطة ووجود مبالغ كبيرة من الأموال والموارد الغنية".

وأضاف: "سنعطي الأولوية للتحقيق في القضايا التي تتشابك فيها المشاكل السياسية والاقتصادية، والتواطؤ بين الحكومة وقطاع الأعمال، وتغلغل رأس المال في المجال السياسي"، مشدداً على "إجراء تحقيق شامل في أشكال الفساد الجديدة والخفي، والتعامل بشكل روتيني مع سوء السلوك والفساد الذي يؤثر على الجمهور على المستوى الشعبي".

 

تمهيد لولاية رابعة


كما حددت الجلسة العامة خطط المؤتمر الحزبي الحادي والعشرين المقرر عقده في النصف الثاني من عام 2027.

ويعتقد خبراء أن حملات التطهير تمهد لمؤتمر الحزب، حيث من المتوقع أن يحصل شي على ولاية رابعة، ليصبح الزعيم الأطول خدمة منذ ماو تسي تونج.

وفي ولايته الثالثة التي بدأت في مارس 2023 وحده، تم طرد 51 عضواً من الحزب، مقارنة بـ35 عضواً خلال ولايته الثانية وخمسة أعضاء في الأولى.

 

ترقية استثنائية


وخلال عملية التصفية، تمت ترقية شخصية بارزة، حيث رُقي تشانغ شنغمين، آخر رجل متبق لشي في اللجنة العسكرية المركزية، إلى المكتب السياسي، أعلى هيئة إدارية في الحزب، وهي أول ترقية إلى المكتب السياسي خارج مؤتمر الحزب منذ عام 1994.

وقال نيل توماس، زميل بارز في مركز أبحاث جمعية آسيا، إن شي ربما كان يهيئ "منفذه الخبير" لمواصلة الخدمة بعد المؤتمر القادم، أو يحاول "الحفاظ على قاعدة وجود جنرال واحد على الأقل من جيش التحرير الشعبي في المكتب السياسي بعد طرد تشانج يوشيا رسمياً".

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