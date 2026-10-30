الرئيس السيسي يدعو رئيس المجر لزيارة مصر

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوة لرئيس المجر الدكتور أندراش باكا لزيارة مصر.

ومن جانبه، رحب الرئيس المجري بزيارة الرئيس، مؤكدًا تقدير بلاده للعلاقات الثنائية المتميزة مع مصر، وما يجمع البلدين والشعبين الصديقين من روابط وثيقة وتعاون ممتد في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي، اليوم، في بودابست، بالرئيس المجري الدكتور أندراش باكا، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى المجر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مراسم الاستقبال الرسمية للسيد الرئيس أُقيمت بميدان "كوشوت" أمام مبنى البرلمان المجري العريق، وكان في مقدمة مستقبلي سيادته الرئيس المجري، حيث تم عزف السلامان الوطنيان لجمهورية مصر العربية والمجر، واستعراض حرس الشرف، كما صافح الرئيسان أعضاء الوفدين المصري والمجري.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أنه عقب انتهاء مراسم الاستقبال، توجه السيد الرئيس إلى "ساحة الأبطال" في بودابست، حيث وضع سيادته إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري الرسمي بالمجر، قبل أن يتوجه إلى قصر "شاندور" الرئاسي لعقد مباحثات مع الرئيس المجري.