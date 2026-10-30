الحادثة الثالثة خلال يوم.. الحرس الثوري الإيراني يعلن انفجار ناقلة نفط عملاقة في مضيق هرمز

تصاعدت حدة التوترات الأمنية في مضيق هرمز، بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني انفجار ناقلة نفط عملاقة إثر عبورها من مسار ملاحي وصفه بأنه مخالف للتعليمات الإيرانية، مشيرًا إلى أن الحادثة هي الثالثة من نوعها خلال يوم واحد، في تطور جديد يثير المخاوف بشأن أمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية.

ونقلت قناة «يورونيوز» عن الحرس الثوري الإيراني أن الناقلة تعرضت لانفجار عقب محاولتها عبور المضيق عبر مسار غير مصرح به، وسط اتهامات إيرانية للسفن التي تستخدم طرقًا بديلة بتجاهل التحذيرات الصادرة عن القوات البحرية الإيرانية.

وفي السياق ذاته، أفادت تقارير لوكالة رويترز بأن البحرية التابعة للحرس الثوري أعلنت تعرض ثلاث ناقلات نفط للانفجار والاشتعال خلال محاولتها عبور ما وصفته بالمسار الجنوبي غير المصرح به في مضيق هرمز، مؤكدة أن السفن اصطدمت بألغام بحرية، فيما لم تتضح على الفور أسماء الناقلات أو أعلام الدول التي ترفعها، وفقا لرويترز.

في المقابل، أشارت تقارير ملاحية بريطانية إلى وقوع حوادث أخرى في المنطقة، من بينها الإبلاغ عن اشتعال النيران في سفينة أثناء مغادرتها المضيق بالقرب من السواحل العمانية، دون توافر معلومات مؤكدة في البداية بشأن أسباب الحريق وحجم الأضرار.

وتكتسب هذه التطورات أهمية استثنائية نظرًا للموقع الاستراتيجي لمضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم الممرات البحرية لتجارة النفط العالمية، ويشكل شريانًا رئيسيًا لنقل صادرات الطاقة من منطقة الخليج إلى الأسواق الدولية.

وتثير الحوادث المتلاحقة مخاوف من اتساع نطاق المواجهة البحرية، وارتفاع تكاليف التأمين والشحن، فضلًا عن احتمالات اضطراب حركة ناقلات النفط، في ظل استمرار التوترات الإقليمية.