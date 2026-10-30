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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع تكاليف الوقود يدفع إير كندا إلى خفض توقعات أرباحها رغم نمو الإيرادات

اير كندا
اير كندا
أ ش أ

أجبرت الزيادة الحادة في أسعار وقود الطائرات شركة "إير كندا" على خفض توقعاتها للأرباح بمئات الملايين من الدولارات خلال العام الحالي، بعد ربع مالي صعب تراجع فيه صافي أرباحها بنحو النصف.

وأرجعت الشركة الضغوط المالية إلى الارتفاع الكبير في أسعار الكيروسين، خاصة منذ سبتمبر، ما أدى إلى زيادة تكاليف الوقود بنسبة 75% على أساس سنوي، أو ما يعادل 906 ملايين دولار خلال الربع المنتهي في 30 سبتمبر.

وقال المدير المالي جون دي بيرت في بيان إن الشركة تمكنت من تعويض أقل من نصف الزيادة في تكاليف الوقود خلال الربع الماضي، لكنها تستهدف استرداد نحو 70% منها في الربع الحالي. 

وأضاف أن أسعار الوقود مرشحة للاستقرار عند مستويات مرتفعة تقارب 1.72 دولار للتر، وهو ما يتجاوز بكثير التوقعات السابقة، متوقعا استمرار هذا الوضع في المستقبل المنظور.

وفي ظل هذه الضغوط، أكدت الشركة أن رفع أسعار التذاكر سيبقى الأداة الرئيسية لتعويض ارتفاع التكاليف. وكانت أسعار السفر الجوي في كندا قد ارتفعت بنسبة 19.4% في سبتمبر مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وخفضت "إير كندا" توقعاتها للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى ما بين 2.4 و2.7 مليار دولار، مقارنة بتقديرات سابقة تراوحت بين 2.9 و3.2 مليار دولار. ورغم تراجع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 47% إلى 139 مليون دولار، ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 21% إلى مستوى قياسي بلغ 6.98 مليار دولار، مدعومة بزيادة أسعار التذاكر وتوسع العمليات الدولية. كما تواصل الشركة تعزيز شبكتها العالمية بإطلاق وجهات جديدة في أوروبا وآسيا وتسلم طائرات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود، في إطار خطتها لتحسين الربحية وتقليل أثر تقلبات أسعار الطاقة.

الزيادة الحادة أسعار وقود الطائرات إير كندا

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