الجونة يتقدم على بترول أسيوط 1-0 بالشوط الأول بالدوري

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي بترول أسيوط والجونة بتقدم الجونة بنتيجة 1-0، في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الجمعة، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

وسجل هدف الجونة اللاعب مروان محسن في الدقيقة 36 من ركلة جزاء من انطلاق المباراة.

تشكيل الجونة

أعلن علاء عبد العال، المدير الفني لفريق الجونة، ورضا شحاتة، المدير الفني لفريق بترول أسيوط، التشكيل الرسمي للفريقين استعدادًا للمواجهة التي تجمعهما مساء اليوم الجمعة، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

وتشهد المباراة الظهور الأول لرضا شحاتة في القيادة الفنية لـ بترول أسيوط، بعدما تولى المسؤولية خلفًا لأحمد عبد المقصود، بينما يظهر علاء عبد العال هو الآخر للمرة الأولى في قيادة الجونة هذا الموسم بعدد عودة للفريق خلفا للمدرب الراحل بيبو.

تشكيل الجونة أمام بترول أسيوط

حراسة المرمى: إسلام عماد.

خط الدفاع: صامويل أوجو، إسلام أبو سلمة، ألفا توراي، أحمد عيد.

خط الوسط: نور السيد، مايكل أيوك، عمر مجدي، علي الزهدي.

خط الهجوم: أحمد جمال، مروان محسن.

بدلاء الجونة:

أحمد مسعود، أحمد غنيم، يوسف عفيفي، مروان عصام، ديفيد سيموكوندا، تيليكوي، علاء شعبان، صلاح زايد، إسلام هشام.

تشكيل بترول أسيوط أمام الجونة

حراسة المرمى: أمجد يوسف.

خط الدفاع: مصطفى صدفة، جوشوا إيجاجي، أحمد شكري، محمود عوكل.

خط الوسط: فتحي جمال، عبد الرحمن الخميسي، إبراهيم عباس.

خط الهجوم: أحمد يونس، زياد طارق، عبد الرحمن مدحت.

مباراة بترول أسيوط ضد الجونة

ويحتل فريق بترول أسيوط الترتيب 16 برصيد 5 نقاط ويحتل الجونة مؤخرة جدول الدوري برصيد نقطتين.