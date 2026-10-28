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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل الجهاز الفني الجديد لبترول أسيوط بقيادة رضا شحاته

رضا شحاته
رضا شحاته
عبدالله هشام

أعلن نادي بترول أسيوط عن تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق الأول لكرة القدم، بقيادة رضا شحاتة مديرًا فنيًا، بعد رحيل أحمد عبد المقصود .

ويتولى أبو المجد مصطفى منصب المدرب العام، ومحمد العقباوي مدربًا لحراس المرمى في الجهاز الفني الجديد لنادي بترول أسيوط

وسيتم إضافة معد بدني ومحمد طارق محلل أداء في الجهاز الفني الجديد للفريق، مع استمرار الجهازان الطبي والإداري في مهامهما مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

الخسارة أمام الزمالك تنهي مشوار أحمد عبد المقصود

وجاء قرار إنهاء مهمة أحمد عبد المقصود عقب خسارة بترول أسيوط أمام الزمالك بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.

ودفعت النتيجة إدارة النادي إلى التحرك سريعًا لإعادة ترتيب الأوراق، والاستقرار على تغيير القيادة الفنية أملاً في تحسين أداء الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وتأمل إدارة بترول أسيوط أن تسهم خبرات رضا شحاتة في إعادة الفريق إلى الطريق الصحيح، خاصة مع أهمية المباريات المقبلة في تحديد موقفه بجدول الترتيب.

تحدٍ جديد أمام المدير الفني

ويواجه رضا شحاتة تحديًا مهمًا مع توليه المسؤولية الفنية لبترول أسيوط، إذ سيكون مطالبًا بالعمل سريعًا على تطوير الأداء وتحقيق الانسجام بين اللاعبين، إلى جانب استغلال الفترة المقبلة لتحقيق أكبر عدد ممكن من النتائج الإيجابية.

وتترقب جماهير النادي بداية مشوار المدير الفني الجديد، في انتظار أن ينجح في قيادة الفريق نحو مرحلة أفضل على مستوى الأداء والنتائج، وإنهاء الموسم بصورة تلبي طموحات الإدارة والجماهير.

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