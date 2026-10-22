توابع مباراة بترول أسيوط والزمالك| عبد المقصود الضحية الأبرز.. واعتذار عن المنشور المسيء

أعلن أحمد عبدالمقصود المدير الفني لفريق بترول أسيوط استقالته من منصبه عقب الهزيمة أمام الزمالك في الدوري.

ويعد عبدالمقصود، الضحية الأبرز عقب مباراة الفريق أمام الزمالك خاصة عقب انتشار المنشور المسيىء لفريق الزمالك.

بيان عبدالمقصود للرحيل عن بترول اسيوط

ونشر بيان جاء كالتالي:" بعد الاستخارة والتوكل على الله سبحانه وتعالى، وبعد تفكير ودراسة لجميع الظروف المحيطة، قررت الاعتذار عن عدم استكمال مهمتي على رأس الإدارة الفنية لفريق بترول أسيوط، راجيًا من الله أن يوفقني لما فيه الخير.

وتابع :" أتقدم بخالص الاعتذار عن استكمال مهمتي على رأس الإدارة الفنية لفريق بترول أسيوط، بعد رحلة أعتز بها كثيرًا، بدأت بتحدٍ كبير ومهمة بدت شبه مستحيلة، ونجحنا بفضل الله ثم بتكاتف الجميع فى هدوء في تحقيق الصعود إلى الدوري الممتاز.

ومع بداية الموسم الحالي، خضنا تحديًا جديدًا في الدورى الممتاز بنفس الاستراتيجية والإمكانيات ومنافسة قوية أمام فرق تمتلك ميزانيات وإمكانيات كبيرة، ورغم صعوبة المهمة، بذلنا كل ما في وسعنا من جهد وعمل، وسعينا دائمًا لتقديم الأفضل لنادي بترول أسيوط وجماهيره الوفية، مع التأكيد على أن الفريق لا يتواجد ضمن المراكز الأربعة الأخيرة في جدول الترتيب، وهو ما يعكس حجم الجهد المبذول في ظل الظروف والإمكانيات المتاحة.

وتابع :" أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة نادي بترول أسيوط، وعلى رأسه السيد رئيس النادي أ. ايهاب فايز الداعم لى على ما وجدته من دعم وتعاون طوال فترة عملي، كما أتقدم بكل الاحترام والمحبة إلى جماهير النادي العظيمة، التي تستحق دائمًا بذل أقصى جهد من أجل تحقيق طموحاتها وإسعادها.

ورغم هذا الدعم والتعاون، لم تخلُ الرحلة من بعض صغائر الأمور والمحاولات والمعوقات التي كان من شأنها تشتيت التركيز وإبعادنا عن هدفنا الأساسي، إلا أنني حرصت دائمًا على عدم الالتفات إليها أو الانشغال بها، واضعًا مصلحة الفريق والنادي فوق أي اعتبارات أخرى، ومؤمنًا بأن الإخلاص في العمل والتركيز على تحقيق الأهداف هما خير رد على كل شيء.

أغادر موقعي بكل احترام وتقدير لهذا الكيان الكبير، معتزًا بكل لحظة قضيتها بين جدرانه، وفخورًا بما حققناه معًا، ومتمنيًا لنادي بترول أسيوط دوام النجاح والتوفيق، وأن يواصل مسيرته نحو تحقيق طموحات جماهيره."

كما انه سبق واعتذر عن المنشور المسيىء لفريق الزمالك قبل المباراة قائلًا: "الاعتذار للزمالك عن منشور صفحة بترول أسيوط كان ردًا على سؤال أحد الصحفيين في المؤتمر الصحفي عقب المباراة".