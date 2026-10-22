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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هو مش قرآن يعني.. حسام عاشور ينتقد تأخر تغييرات عموتة أمام القناة

حسام عاشور
حسام عاشور
سارة عبد الله

انتقد حسام عاشور، قائد الأهلي السابق، إدارة الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأحمر، لمباراة القناة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى تأخر إجراء التغييرات رغم تراجع مستوى بعض اللاعبين.

وقال حسام عاشور، في تصريحات تلفزيونية، إن أول تغيير أجراه الحسين عموتة خلال المباراة جاء في الدقيقة 70، وهو ما اعتبره توقيتًا متأخرًا، خاصة في ظل عدم ظهور بعض اللاعبين بالمستوى المطلوب.

وأضاف: «أول تغيير للحسين عموتة كان في الدقيقة 70، وده متأخر، وإنت شايف فيه ناس مستواها مش كويس بقالها ماتشين زي إمام عاشور».

وأوضح قائد الأهلي السابق أن إمام عاشور لاعب كبير، لكنه لم يقدم المستوى المنتظر منه خلال مواجهة القناة، مؤكدًا أنه كان من الأفضل استبداله بين شوطي المباراة، بدلًا من الانتظار حتى الدقائق الأخيرة.

وتابع: «إمام عاشور لاعب كبير طبعًا، لكن النهارده مكانش كويس، كان لازم بين الشوطين يخرج».

واستشهد حسام عاشور بالبرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للأهلي، موضحًا أنه كان يتدخل مبكرًا لإجراء التغييرات عندما لا يظهر أحد اللاعبين بالمستوى المطلوب، حتى في النصف الأول من المباراة.

واختتم تصريحاته قائلًا: «مانويل جوزيه كان بيبدل من الدقيقة 30 لو اللاعب مش موفق، هو مش قرآن يعني، محدش هيلومك لو خرجت لاعب بين الشوطين»، في إشارة إلى ضرورة امتلاك المدير الفني الجرأة في اتخاذ القرارات الفنية، وعدم التأخر في استبدال اللاعبين الذين لا يقدمون المستوى المطلوب.

تعادل الأهلي أمام القناة

وكان الأهلي قد تعادل مع القناة بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، بعدما خطف الفريق الأحمر هدف التعادل في الدقائق الأخيرة.

ترتيب الأهلي في الدوري

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر، بعدما خاض 7 مباريات، حقق خلالها الفوز في 5 مواجهات وتعادل في مباراتين.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويسعى الفريق الأحمر إلى حسم تأهله للدور المقبل، مستفيدًا من فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، بعدما نجح في تحويل تأخره إلى انتصار خارج ملعبه.

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