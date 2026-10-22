أمير هشام يفتح النار على عموتة بعد تعادل الأهلي: اختيار المدرب الخطأ أفسد مجهود الإدارة

انتقد الإعلامي أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس» المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، المستوى الذي يقدمه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، وذلك عقب التعادل أمام القناة بنتيجة 3-3، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأكد أمير هشام أن نتيجة المباراة لا تتناسب مع طموحات الأهلي وجماهيره، مشيرًا إلى أن الفريق فقد نقطتين مهمتين في سباق المنافسة، في ظل تراجع المستوى الفني منذ بداية الموسم، وعدم ظهور الفريق بالشكل المنتظر رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها الإدارة في تدعيم صفوفه.

وقال هشام إن مسؤولي قطاع الكرة بالنادي الأهلي اتخذوا العديد من القرارات الإيجابية، سواء على مستوى التعاقدات أو تجديد عقود اللاعبين أو إعادة تنظيم منظومة الكرة، لكنه يرى أن الخطأ الأبرز تمثل في اختيار الحسين عموتة لقيادة الفريق.

وأضاف أن الإدارة نجحت في التعاقد مع مجموعة من اللاعبين الجيدين، كما أشاد بعمل عصام سراج في ملف التعاقدات، إلى جانب تعيين وائل جمعة مديرًا للكرة، معتبرًا أن هذه الخطوات لم تنعكس بالشكل المطلوب على أداء الفريق بسبب عدم التوفيق في اختيار المدير الفني.

وأوضح أمير هشام أنه يحترم الحسين عموتة، لكنه يرى أن أسلوبه الفني لا يتناسب مع طبيعة الأهلي، الذي اعتاد اللعب بشخصية هجومية والضغط على المنافسين، وليس التراجع والاعتماد على الأساليب الدفاعية.

وتابع أن الأهلي يمتلك هوية فنية واضحة تقوم على المبادرة والهجوم والسعي الدائم لتحقيق الانتصارات، وهو ما يجعل استمرار الأداء الحالي محل تساؤل، مطالبًا بضرورة مراجعة الاختيار الفني وتصحيح المسار سريعًا قبل تفاقم المشكلات خلال الموسم الجاري.