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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ماليك إيفونا: الأهلي في قلبي.. ولو عاد بي الزمن لقررت البقاء بالقلعة الحمراء

الاهلي
الاهلي
علا محمد

أكد الجابوني ماليك إيفونا، نجم الأهلي السابق، أن النادي الأحمر يحتل مكانة خاصة في قلبه، مشيرًا إلى أنه لا يشعر بالندم على قرار رحيله إلى الدوري الصيني، رغم اعترافه بأن مغادرته القلعة الحمراء جاءت مبكرًا، مؤكدًا أنه لو عاد به الزمن لاختار البقاء داخل الأهلي، الذي وصفه بأنه الأفضل في إفريقيا.

وقال ماليك إيفونا مداخلة عبر تطبيق «زووم» من الجابون، خلال برنامج «يا مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة «MBC مصر 2»، إنه سعيد برؤية عبدالعزيز عبدالشافي، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، خلال ظهوره في البرنامج، مؤكدًا أن العلاقة التي جمعته به كانت مميزة للغاية.

وقال إيفونا إنه كان يتعامل مع عبدالعزيز عبدالشافي باعتباره أبًا له، موضحًا أنه لم يشعر بالغربة في وجوده، بسبب الطريقة التي كان يعامله بها والاهتمام الذي وجده منه.

وأضاف أن عبدالعزيز عبدالشافي رجل عظيم وصاحب قلب كبير، متمنيًا له دوام الصحة والعافية وطول العمر، في إشارة إلى التقدير الكبير الذي يحمله له منذ فترة وجوده داخل النادي الأهلي.

وتحدث المهاجم الجابوني السابق عن مستوى الأهلي في الفترة الأخيرة، مشيدًا بأداء الفريق خلال مواجهة الزمالك، مؤكدًا أن الأحمر ظهر بصورة رائعة في اللقاء، كما لاحظ تطورًا في مستوى الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال إيفونا إن الأهلي أصبح فريقًا متكاملًا إلى حد كبير، لكنه يرى أن الفريق لا يزال يفتقد وجود مهاجم صريح في مركز رقم 9، قادر على استغلال الفرص وترجمة الهجمات إلى أهداف.

وأوضح أن هذا المركز يمثل النقطة التي يحتاج الأهلي إلى تدعيمها، رغم التطور الذي شهده أداء الفريق في الفترة الأخيرة، معتبرًا أن وجود مهاجم بالمواصفات المناسبة من شأنه أن يمنح الفريق إضافة مهمة على المستوى الهجومي.

وكشف ماليك إيفونا حقيقة شعوره بالندم بعد مغادرة الأهلي والانضمام إلى الدوري الصيني، مؤكدًا أنه لا يندم على القرار الذي اتخذه في ذلك الوقت، رغم اعترافه بأن رحيله عن القلعة الحمراء جاء مبكرًا.

وأوضح أن الأهلي منحه الكثير خلال فترة وجوده داخل النادي، وكان السبب في حصوله على العرض الصيني، مشيرًا إلى أن تألقه مع الفريق الأحمر ساعده على الانتقال إلى تجربة احترافية جديدة.

وقال إيفونا إن الرحيل كان قرارًا اتخذه في إطار الاحتراف، وإنه لا يشعر بالندم على الماضي، لأن تلك الخطوة كانت جزءًا من مسيرته الكروية.

وأضاف أنه لو أتيحت له فرصة العودة بالزمن إلى تلك الفترة، لاختار البقاء في الأهلي، مؤكدًا أن النادي الأحمر يظل في قلبه، وأنه يراه الأفضل في إفريقيا.


وتحدث المهاجم الجابوني السابق عن تجربته بعد الرحيل عن الأهلي، مشيرًا إلى أنه لعب لاحقًا ضمن صفوف أسوان، لكنه لم يتلقَّ أي عروض رسمية من أندية مصرية أخرى.

وأوضح إيفونا أن تجربته مع الأهلي تظل من أبرز المحطات في مسيرته الاحترافية، نظرًا لما وجده داخل النادي من دعم وما حققه خلال فترة ارتدائه القميص الأحمر.

وتطرق إيفونا إلى علاقته بسعد سمير، مدافع الأهلي السابق، مشيدًا بشخصيته وروحه المرحة، مؤكدًا أنه شخص رائع ويتميز بروح الدعابة، وأنه يحبه كثيرًا.

واستعاد اللاعب الجابوني أجواء علاقته بزملائه السابقين في الأهلي، في ظل الذكريات التي جمعته بهم خلال فترة وجوده داخل الفريق، والتي لا تزال حاضرة في ذاكرته حتى الآن.


واستعاد ماليك إيفونا ذكرياته مع الأهلي، مؤكدًا أنه لا يستطيع نسيان لحظة تسجيل هدفه الشهير في شباك الزمالك، والذي ظل من أبرز اللحظات في مسيرته مع الفريق الأحمر.

وأشار إلى أن الهدف يمثل ذكرى خاصة بالنسبة له، خاصة في ظل الدعم الذي وجده من الجماهير عقب تسجيله، موضحًا أن مشجعي الأهلي لا يزالون يتواصلون معه حتى الآن عبر تطبيق «تيك توك»، ويرسلون له رسائل تتعلق بتلك اللحظة.

واختتم إيفونا حديثه بالتأكيد على أن علاقته بالأهلي لا تزال قوية، وأن النادي سيظل جزءًا مهمًا من مسيرته وذكرياته الكروية، رغم مرور سنوات على رحيله، مشددًا على اعتزازه بالفترة التي قضاها داخل القلعة الحمراء وبالدعم الذي حصل عليه من النادي وجماهيره.

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