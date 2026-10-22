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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبد الناصر محمد: طالبت شلاطة بإثبات قدراته أمام الأهلي

الاهلي والقناة
الاهلي والقناة
رباب الهواري

أشاد عبد الناصر محمد، المدير الفني لفريق القناة، بأداء لاعبيه خلال مواجهة الأهلي، مؤكدًا ثقته في قدراتهم على منافسة الفرق الكبرى، كما تحدث عن كواليس تحفيز اللاعبين خلال المباراة، وكشف عن أمنيته بشأن مستقبل مودي شلاطة مع منتخب مصر.

وقال عبد الناصر محمد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، "طلبت اللاعبين باستغلال نقاط الضعف في دفاع الأهلي، ومواصلة الضغط دون التأثر باستقبال الأهداف وأطلعوا من الملعب رجالة إنتوا عاملين أداء عالمي".

وواصل عبد الناصر "طلبت من مودي شلاطة تقديم أفضل ما لديه أمام الأهلي، قلت له قبل مواجهة الأهلي عاوزك تعمل ماتش عمرك لأن عموتة هيتفرج على حازم أبو سنة وماوولي وإياو،علشان هيضمهم للأهلي ومجبش سيرتك رد عليا وقالي هفرجك ياكابتن".

واختتم المدير الفني تصريحاته بالتأكيد على رضاه عن أداء فريقه أمام الأهلي، رغم حزنه لعدم تحقيق الفوز، مشددًا على أهمية الحفاظ على الثقة والشجاعة في مواجهة المنافسين.

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