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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عصام سالم: الزمالك من أسوأ فرق الدوري هذا الموسم.. والأهلي بعيد عن مستواه

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
رباب الهواري

وجه الناقد الرياضي عصام سالم انتقادات للأداء الذي يقدمه الأهلي والزمالك بالدوري المصري هذاغ الموسم رغم احتلال الفريقين المركزين الثاني والثالث على الترتيب في مقدمة الترتيب.

وقال عصام سالم، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الزمالك من أسوأ الفرق التي تؤدي مستويات هذا الموسم والفريق به العديد من المشاكل».

وأشار سالم إلى أن مباراة الأهلي اليوم أمام القناة أعادت الحديث عن مشاكل الزمالك الفنية، في ظل عدم استغلال الفريق الأبيض لحالة فريق الأاهلي الدفاعية المتواضعة خلال مباراة القمة.

ورأى سالم أن فريق الأهلي هو الآخر بعيد عن مستواه، ولا بد من الاعتراف بذلك، مضيفًا أن الأهلي يدفع ثمن تغيير المدربين الذي حدث في الفترة الأخيرة.

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