شبانة: الأهلي في حالة يُرثى لها مع عموتة

انتقد الإعلامي محمد شبانة أداء الأهلي، معربًا عن استيائه من الحالة التي ظهر بها الفريق، خاصة على المستوى الدفاعي، كما أشاد بقدرة مدرب القناة على قراءة نقاط ضعف الفريق الأحمر واستغلال أخطائه.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": "عموتة مدرب دفاعي، لكن مفيش ضغط على الدفاع، مفيش دفاع خالص".

وأضاف: "الأهلي في حالة يُرثى لها، والمدرب بيقول إن التغيير المبكر مش كويس، لكن التغيير المبكر رسالة للـ10 لاعيبة".

وتابع: "مفيش غير مروان بيضغط لوحده، ووراه فدان فاضي".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "أنا بشكر مدرب القناة لأنه قرأ الأهلي كويس، وعرف نقاط ضعفه والأخطاء اللي بيقع فيها".