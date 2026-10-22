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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد بركات: الأهلي خسر رامي ربيعة.. وياسر إبراهيم من أهم عناصر الدفاع

الاهلي
الاهلي
علا محمد

أكد محمد بركات نجم الأهلي والكرة المصرية السابق،  أن الأحمر يعاني من مشكلات دفاعية واضحة خلال المباريات الأخيرة، مشددًا على ضرورة تحرك الجهاز الفني لإيجاد حلول مناسبة لتأمين الخط الخلفي، في ظل تكرار الأخطاء التي كلفت الفريق الكثير.

وقال محمد بركات، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة «MBC مصر 2»، إن ياسر إبراهيم يعد من أكثر المدافعين خبرة وجاهزية بين لاعبي الأهلي في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن رحيله، أو رحيل محمد هاني، سيمثل خسارة كبيرة للفريق.

وأوضح أن الأهلي عانى من الأخطاء الدفاعية نفسها في المباريات الأخيرة، لافتًا إلى أن الفريق خسر جهود رامي ربيعة، وهو ما زاد من صعوبة الموقف في ظل الحاجة إلى عناصر تمتلك الخبرة والقدرة على التعامل مع الضغوط والمواقف المختلفة داخل الملعب.

وشدد بركات على ضرورة أن يعمل الأهلي على تأمين دفاعاته بصورة أفضل من الوضع الحالي، مؤكدًا أن استمرار المشكلات الدفاعية يستوجب البحث عن حلول فنية واضحة، بدلًا من تكرار الأخطاء نفسها في كل مباراة.

وأضاف أن الثنائية التي كان يفضلها في قلب الدفاع هي ياسر إبراهيم وعمرو الجزار، مشيرًا إلى أن الإصابة التي تعرض لها الأخير تمثل غيابًا مؤثرًا، ومتمنيًا له الشفاء والعودة سريعًا إلى الملاعب.

وأوضح أن الجهاز الفني مطالب بالتعامل مع الظروف الحالية واختيار الطريقة الأنسب لحماية مرمى الأهلي، بما يتناسب مع العناصر المتاحة وجاهزية اللاعبين.

وتطرق محمد بركات إلى إمكانية اعتماد الأهلي على ثلاثة لاعبين في قلب الدفاع، مؤكدًا أن هذا الخيار لا يمثل مشكلة إذا كان سيساعد الفريق على معالجة أزماته الدفاعية وتحقيق التوازن المطلوب.

وأشار إلى أن مانويل جوزيه، المدير الفني التاريخي للأهلي، سبق أن اعتمد على اللعب بثلاثة مدافعين في بعض المباريات، معتبرًا أن تغيير طريقة اللعب قد يكون أحد الحلول المتاحة أمام الجهاز الفني، وفقًا لاحتياجات الفريق وطبيعة المنافس.

وأكد بركات أن الأهم ليس عدد المدافعين بقدر القدرة على تنفيذ الأدوار الدفاعية بصورة صحيحة، وتحقيق التفاهم بين عناصر الخط الخلفي، مع توفير الحماية اللازمة أمام مرمى الفريق.

وأوضح أن لاعبي الوسط مطالبون بإدراك حجم المعاناة التي يواجهها الفريق دفاعيًا، والعمل على توفير المساندة اللازمة عند فقدان الكرة، حتى لا يجد المدافعون أنفسهم تحت ضغط المنافسين بصورة متكررة.

وشدد على أن الأهلي يحتاج إلى معالجة مشكلاته الدفاعية بشكل عاجل، سواء من خلال تغيير طريقة اللعب أو تحسين التغطية والمساندة من خط الوسط، من أجل استعادة التوازن والحد من الأخطاء التي ظهرت خلال اللقاءات الأخيرة.

واختتم محمد بركات تصريحاته بالتأكيد على أن مسؤولية تأمين دفاع الأهلي لا تقع على المدافعين وحدهم، بل يجب أن يشارك لاعبو خط الوسط في أداء الأدوار الدفاعية بصورة أكبر، خاصة العناصر التي تتقدم باستمرار للمساندة الهجومية.

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