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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هشام حنفي: مواجهة الأهلي والقناة كانت متكافئة .. والزمالك يعاني من كثرة الإصابات

الأهلي والزمالك وبيراميدز
الأهلي والزمالك وبيراميدز
رباب الهواري

تحدث هشام حنفي، نجم النادي الأهلي السابق، عن أداء الأهلي والزمالك وبيراميدز، عقب المواجهات الأخيرة في الدوري المصري.

وقال حنفي، في تصريحات لبرنامج «ستاد المحور» مع الإعلامي خالد الغندور، إن فريق القناة قدم مباراة ممتازة أمام الأهلي، مؤكدًا أن المواجهة كانت متكافئة بين الفريقين، مشيرًا إلى أن الأهلي طمع في تحقيق الفوز، وهو ما ساهم في استقبال الهدف الثالث، رغم أن القناة لا يزال فريقًا صاعدًا.

وأشاد نجم الأهلي السابق بإمكانات محمود ممدوح، مهاجم مودرن سبورت، مؤكدًا أنه لاعب جيد جدًا، موضحًا أن محمد يوسف أوصى الأهلي بالتعاقد معه خلال فترة تدريبه لفريق حرس الحدود، عندما كان اللاعب ضمن صفوف الفريق.

وعن الزمالك، أكد حنفي أن النادي يمر بظروف صعبة بسبب كثرة الإصابات والغيابات، مشيرًا إلى أن الفريق يعاني من مشكلات عديدة، لكن الأولوية في الوقت الحالي تتمثل في تحقيق الفوز وحصد النقاط.

وأضاف أن محمد شحاتة يتحمل مهام أكبر من دوره داخل الملعب، وهو ما قد يكون أحد أسباب تراجع مستواه مع الفريق الأبيض.

وتطرق حنفي للحديث عن بيراميدز، مؤكدًا أن الفريق يمتلك إمكانات كبيرة ويجيد حسم المباريات منذ الدقائق الأولى، لكنه أشار إلى أن خط الدفاع يمثل نقطة ضعف واضحة، وهو ما ظهر في الأهداف التي استقبلها الفريق.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على صعوبة مواجهة الأهلي وبيراميدز، متوقعًا مباراة قوية قد تشهد أهدافًا كثيرة، خاصة إذا استمرت الأخطاء الدفاعية للأهلي، مشددًا على أن الأهلي والزمالك يمتلكان تاريخًا وإمكانيات كبيرة، وأنه ليس من السهل على بيراميدز الفوز عليهما، متوقعًا قدرة الفريقين على الانتصار أمامه.

الاهلي الزمالك بيراميدز اخبار الرياضة دورى أورا

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