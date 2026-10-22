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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب القناة: دفاع الأهلي بطيء وهذه نصيحتي لـ الحسين عموتة

الاهلي
الاهلي
علا محمد

أكد عبدالناصر محمد، المدير الفني لفريق القناة، أنه لم يتوقع سيناريو التعادل مع الأهلي بنتيجة 3-3 في الدوري، مشيرًا إلى أنه عمل مع لاعبيه على التحولات السريعة، وهو ما ساهم في تسجيل الهدف الثالث عن طريق محمد حمدي زكي.

وقال عبدالناصر محمد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مدحت شلبي ببرنامج «يا مساء الأنوار» المذاع عبر قناة MBC مصر 2، إنه أكد للاعبيه عدم وجود فارق بينهم وبين أي فريق في الدوري، مشيرًا إلى أن القناة قدم مباريات قوية أمام سيراميكا، كما خسر بصعوبة أمام بيراميدز بنتيجة 3-2 في كأس الرابطة.

وأضاف أنه طالب لاعبيه بتقديم كل ما لديهم والخروج من الملعب وهم راضون عن أنفسهم، مشيدًا بتطور مستوى مودي شلاطة، الذي انضم للفريق قادمًا من بنها، مؤكدًا أنه كان من هدافي دوري القسم الثاني.

وأوضح أن شلاطة لم يكن في أفضل حالاته خلال المباريات الماضية، لكنه حرص على تحفيزه قبل مواجهة الأهلي، ليقدم مباراة قوية ويحصد جائزة رجل المباراة، كما أشاد بمحمد صادق، واصفًا إياه بالجندي المجهول وأحد أفضل عناصر الفريق.

وأشار المدير الفني للقناة إلى أنه ضم 12 لاعبًا جديدًا إلى جانب 12 لاعبًا من العناصر القديمة، موضحًا أن قيمة أغلى لاعب في الفريق تتراوح بين 3 و4 ملايين جنيه.

وتحدث عبدالناصر محمد عن الأهلي، مؤكدًا أنه فريق كبير ويستطيع التسجيل من أنصاف الفرص، لكنه يرى أن خط دفاعه يعاني بعض البطء، مشددًا على ضرورة العمل على التعامل مع التحولات السريعة، خاصة أن الأهلي يعتمد على الهجوم بصورة كبيرة.

عبدالناصر محمد المدير الفني لفريق القناة القناة الأهلي الدوري

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