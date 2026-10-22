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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مهيب عبد الهادي: الأهلي يرفض إقالة عموتة ويتجه لإيقاف مستحقات اللاعبين

مهيب عبد الهادي
مهيب عبد الهادي
سارة عبد الله

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن عدد من القرارات المرتقبة داخل النادي الأهلي، عقب التعادل المثير أمام القناة بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، في ظل حالة من الاستياء بسبب تراجع مستوى الفريق وفقدان نقطتين جديدتين في سباق المنافسة على اللقب.

وقال مهيب عبد الهادي، خلال برنامجه «اللعيب»، المذاع عبر قناة «MBC مصر»، إن هناك تحركات داخل النادي الأهلي للتعامل مع تداعيات التعادل أمام القناة، مشيرًا إلى أن الإدارة لا تفكر في الإطاحة بالحسين عموتة، المدير الفني للفريق، في الوقت الحالي.

موقف الأهلي من رحيل عموتة

وأوضح مهيب عبد الهادي أن إدارة الأهلي لا تنوي الاستغناء عن عموتة عقب التعادل الأخير، مؤكدًا أن هناك اتجاهًا لعدم تكرار أخطاء الماضي، وعدم اتخاذ قرار برحيل المدير الفني بسبب التعادل في مباراتين.

ويأتي هذا التوجه في ظل رغبة الإدارة في منح الجهاز الفني فرصة لاستعادة التوازن وتصحيح مسار الفريق، رغم الانتقادات التي تعرض لها عموتة عقب تراجع الأداء خلال الفترة الأخيرة.

إلغاء راحة اللاعبين واجتماع مرتقب

وأشار مهيب عبد الهادي إلى أن الجهاز الفني قرر إلغاء الراحة التي كان من المقرر أن يحصل عليها اللاعبون غدًا، على أن يعقد اجتماع معهم لمناقشة أسباب تراجع المستوى والنتائج، والوقوف على الأخطاء التي ظهرت خلال مواجهة القناة.

وأضاف أن هناك حالة من الاستياء داخل النادي بسبب أداء عدد من اللاعبين، من بينهم محمد هاني وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور، في ظل التطلعات الكبيرة التي تضعها الإدارة والجماهير على الفريق خلال الموسم الحالي.

اتجاه لإيقاف مستحقات لاعبي الأهلي

وكشف الإعلامي أن هناك نية لدى إدارة الأهلي لإيقاف مستحقات اللاعبين خلال الفترة المقبلة، في إطار التحركات المرتقبة للتعامل مع تراجع الأداء، ودفع الفريق إلى استعادة مستواه وتحقيق النتائج المنتظرة.

كما أشار إلى وجود اتجاه لمنح الفرصة لعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا بصورة منتظمة خلال المباريات الماضية، في محاولة لإحداث تغيير داخل الفريق وزيادة المنافسة على المراكز الأساسية.

وتأتي هذه التحركات عقب تعادل الأهلي مع القناة بنتيجة 3-3، وهي النتيجة التي أثارت انتقادات واسعة بسبب فقدان نقطتين مهمتين في سباق الدوري، لتتجه الأنظار إلى القرارات التي ستتخذها الإدارة والجهاز الفني خلال الأيام المقبلة، ومدى قدرتها على إعادة الفريق إلى طريق الانتصارات.

مهيب عبد الهادي النادي الأهلي الدوري المصري الحسين عموتة

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