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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبدالعزيز عبدالشافي: زيزو بيلعب غلط وإمام عاشور مش مركز

زيزو
زيزو
علا محمد

أكد عبدالعزيز عبدالشافي، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، أن الفريق الأحمر يعاني من بعض المشكلات الفنية المتعلقة باختيار اللاعبين وتوظيفهم داخل الملعب، مشيرًا إلى أن امتلاك اللاعبين لقدرات فنية جيدة لا يعني بالضرورة مناسبتهم لطريقة اللعب التي يعتمد عليها الفريق.

وقال عبدالعزيز عبدالشافي، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة «MBC مصر 2»: «الأهلي كسب الزمالك علشان كان أقل منه»، في إشارة إلى رؤيته لأداء الفريق الأحمر، مؤكدًا أن هناك مشكلة في اختيار العناصر داخل الأهلي.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن اللاعبين الموجودين في الفريق يمتلكون إمكانات جيدة، لكن بعضهم لا يتناسب مع احتياجات الفريق، وهو ما ينعكس على الأداء داخل الملعب، موضحًا أن الأمر لا يتعلق فقط بقدرات اللاعبين، وإنما أيضًا بمدى ملاءمتهم للأدوار المطلوبة منهم.

وتحدث عبدالعزيز عبدالشافي عن فريق القناة، مشيدًا بالشخصية التي ظهر بها لاعبوه، وقال إن مودي شلاطة، لاعب القناة، يمتلك شخصية واضحة داخل الملعب، كما أن فريق القناة لديه شخصية مميزة، معتبرًا أن هذه النقطة تمثل فارقًا بين القناة والأهلي في الوقت الحالي.

وانتقد عبدالعزيز عبدالشافي طريقة توظيف أحمد سيد زيزو داخل الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب يتحرك في مساحات لا تتناسب مع قدراته الفنية والبدنية، وهو ما يقلل من تأثيره داخل الملعب.
وقال إن زيزو يجب أن يتحرك في الجزء الأخير من الملعب، لأن هذه المناطق تتناسب مع إمكاناته وقدرته على صناعة الخطورة، موضحًا أن وجوده في الجزء الأوسط من الملعب يقلل من مجهوده وتركيزه واستغلال مهاراته.

وأشار إلى أن زيزو كان يقدم مستويات مميزة مع الزمالك عندما كان يؤدي هذه الأدوار ويتحرك في المساحات المناسبة لقدراته، مؤكدًا أن اللاعب يحتاج إلى توظيف فني صحيح حتى يتمكن من تقديم أفضل ما لديه بقميص الأهلي.

وشدد نجم الأهلي السابق على ضرورة استمرار زيزو في التشكيل، لكنه أكد أهمية مشاركته في المكان المناسب، بما يسمح للفريق بالاستفادة من إمكاناته الهجومية والفنية.

وتطرق عبدالعزيز عبدالشافي إلى مستوى إمام عاشور، مؤكدًا أن لاعب الأهلي يمتلك قدرات فنية عالية للغاية، لكنه يحتاج إلى أن يكون أكثر جدية وشعورًا بالمسؤولية داخل الملعب.

وأوضح أن إمام عاشور لا يستغل إمكاناته بالشكل الأمثل، بسبب ميله إلى الاحتفاظ بالكرة لفترات طويلة وثقته الزائدة في قدراته، وهو ما قد يجعل أداءه يبدو بطيئًا في بعض المواقف.

وأضاف أن اللاعب يحتاج إلى التركيز بصورة أكبر، مشيرًا إلى أن أداءه في بعض الأوقات يعطي انطباعًا بأن ذهنه ليس حاضرًا بالشكل المطلوب، رغم ما يمتلكه من إمكانات تجعله قادرًا على تقديم مستويات أفضل.

وعن مركز حراسة المرمى في الأهلي، أكد عبدالعزيز عبدالشافي أن الاختيار بين مصطفى شوبير ومحمد الشناوي لا يمثل فارقًا كبيرًا من وجهة نظره، معتبرًا أن كليهما قادر على القيام بالمهمة.

كما تحدث عن توفيق محمد، مشيرًا إلى أنه عنصر اكتسبه الفريق ويجب الحفاظ عليه واستمرار الاعتماد عليه، في إطار بناء مجموعة متجانسة من اللاعبين.
وبشأن ياسين مرعي، أوضح أن مشاركته قد تكون مهمة من أجل دعمه نفسيًا، بينما أشاد بأشرف داري، مؤكدًا أنه ظهر بصورة جيدة بعد عودته للمشاركة مع الفريق.

وفي المقابل، أشار إلى أن محمد هاني لا يمر بأفضل فتراته الفنية، معتبرًا أن أكرم توفيق كان من الممكن أن يكون بديلًا له، لكنه أوضح أن هذا التغيير تسبب في حدوث خلل في وسط الملعب، في ظل أهمية الدور الذي يؤديه أكرم توفيق في تحقيق التوازن بين الخطوط.

وتحدث عبدالعزيز عبدالشافي عن عمر الساعي، مؤكدًا أنه لم يصل بعد إلى مرحلة الثبات في المستوى، وهو ما يجعل الاعتماد عليه يحتاج إلى تقييم مستمر وفقًا لاحتياجات الفريق.

كما شدد على ضرورة وجود لاعب بجوار مروان عطية في وسط الملعب، حتى يتمكن من أداء مهامه بصورة أفضل، مشيرًا إلى أن الأهلي استفاد من وجود أكرم توفيق بجوار مروان عطية في مباراة القمة أمام الزمالك.
وأوضح أن وجود أكرم توفيق ساعد على تحقيق التوازن في وسط الملعب، وهو ما يؤكد أهمية اختيار العناصر المناسبة لبعضها البعض، وعدم الاكتفاء بالاعتماد على الإمكانات الفردية للاعبين.

وأكد عبدالعزيز عبدالشافي ضرورة استمرار أشرف بن شرقي في التشكيل الأساسي للأهلي، مشيرًا إلى أنه من العناصر القادرة على تقديم إضافة فنية للفريق.

وأوضح أن بن شرقي، إلى جانب حسين الشحات، يمتلكان القدرة على تقديم لمسات مؤثرة داخل الملعب، معتبرًا أنهما من أبرز اللاعبين القادرين على صناعة الفارق بفضل المهارات الفنية والقدرة على التعامل مع المواقف الهجومية.

وشدد على أهمية الاستفادة من إمكانات اللاعبين أصحاب المهارات الفردية، من خلال وضعهم في الأدوار المناسبة، بما يساعد الفريق على تحسين أدائه الهجومي وزيادة فاعليته أمام المنافسين.

واختتم عبدالعزيز عبدالشافي تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يحتاج إلى مراجعة اختياراته الفنية وطريقة توظيف لاعبيه، مع ضرورة تحقيق التوازن في وسط الملعب والاستفادة من القدرات الفردية للعناصر الموجودة، مشيرًا إلى أن جودة اللاعبين وحدها لا تكفي، ما لم تتوافر الشخصية والانسجام والقدرة على تنفيذ الأدوار المطلوبة داخل الملعب.

عبدالعزيز عبدالشافي الأهلي عبدالعزيز محمد هاني وسط الملعب

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