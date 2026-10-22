«يتعمله تمثال».. شوبير يشيد بما يقدمه الزمالك رغم الظروف الصعبة

أشاد الإعلامي أحمد شوبير، بما يقدمه نادي الزمالك في ظل النقص العددي الذي يعاني منه الفريق، بسبب غياب عدد من اللاعبين والإصابات المتكررة، مؤكدًا أن الفريق يحقق نتائج إيجابية في بطولتي الدوري المصري والبطولات الإفريقية رغم هذه الظروف.



وقال شوبير في تصريحات إذاعية: «الزمالك ده يتعمله تمثال، مفيش فرقة، بيزيرا مشي وحسام عبد المجيد مشي، وقبلهم ناصر ماهر ودونجا والجزيري، وإصابات موجودة بالجملة، وبيكسب في أفريقيا والدوري حتى لو بالعافية».



وأضاف شوبير أن لاعبي الزمالك والجهاز الفني بقيادة معتمد جمال يستحقون التقدير في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق، مشيرًا إلى أن تحقيق الانتصارات رغم الغيابات والإصابات يمثل تحديًا كبيرًا أمام الجهاز الفني واللاعبين.