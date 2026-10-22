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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خاص.. شكوى رسمية من بترول أسيوط ضد حكم مباراة الفريق أمام الزمالك

بترول اسيوط
بترول اسيوط
ياسمين تيسير

قرر مجلس إدارة نادي بترول أسيوط التقدم لاتحاد الكرة بشكوى ضد  الحكم حمادة القلاوي، بعد إدارته لقاء الفريق أمام الزمالك.

وجاء قرار مجلس الإدارة بسبب تدخل الحارس محمد عواد مع المهاجم أحمد خالد نجم بترول أسيوط، وتعرض أحمد خالد لكسر في الساق عقب ذلك التدخل العنيف دون أي رد فعل يذكر من الحكم.
 

وفي سياق متصل أعلن أحمد عبد المقصود، المدير الفني لفريق بترول أسيوط، تقدمه باستقالته من تدريب الفريق؛ بسبب الجدل حول اعتذاره لجماهير الزمالك، بعد الخسارة بهدف نظيف من القلعة البيضاء، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.


وكانت الصفحة الرسمية لنادي بترول أسيوط قد نشرت قبل مباراة الزمالك صورة للفنان “أحمد عز” قائلة: “ألبسوا الأحمر بيخافوا منه”.واعتذر عبد المقصود في تصريحات عقب المباراة عن هذا المنشور، قبل أن تهاجمه إدارة النادي بأنه غير مسؤول للحديث عن الإعلام الخاص بالنادي، ثم قرر المدرب تقديم استقالته.


وكتب عبد المقصود عبر حسابه الرسمي على منصة “فيسبوك” قائلًا: “بعد الاستخارة والتوكل على الله سبحانه وتعالى، وبعد تفكير ودراسة لجميع الظروف المحيطة، قررت الاعتذار عن عدم استكمال مهمتي على رأس الإدارة الفنية لفريق بترول أسيوط، راجيًا من الله أن يوفقني لما فيه الخير”.


استقالة مدرب بترول أسيوط

وتابع: “أتقدم بخالص الاعتذار عن استكمال مهمتي على رأس الإدارة الفنية لفريق بترول أسيوط، بعد رحلة أعتز بها كثيرًا، بدأت بتحدٍ كبير ومهمة بدت شبه مستحيلة، ونجحنا بفضل الله ثم بتكاتف الجميع فى هدوء في تحقيق الصعود إلى الدوري الممتاز”.

الزمالك الدوري بترول اسيوط

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