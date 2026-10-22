وزير الرياضة ينعى المهندس أحمد عريبي نجل رئيس نادي طنطا

نعى وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، المهندس أحمد فائز عريبي نجل المحاسب فائز عريبي رئيس نادي طنطا.

وكتب حساب وزارة الرياضة الرسمي عبر فيس بوك : ينعى وزير الشباب والرياضة، والقيادات وجميع العاملين بالوزارة، المهندس أحمد فائز عريبي نجل المحاسب فائز عريبي رئيس نادي طنطا.

طنطا يُعلن رحيل المهندس أحمد فائز

أعلن نادي طنطا عن وفاة المهندس أحمد فائز عريبي، نجل فائز عريبي رئيس النادي السابق، بعد رحلة من المعاناة من المرض.

وكتب نادي طنطا عبر حسابه الرسمي: ينعي مجلس إدارة نادي طنطا الرياضي، ببالغ الحزن وعميق الأسى، المهندس أحمد فايز عريبي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، بعد رحلةٍ من المعاناة مع المرض.